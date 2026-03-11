11 Mart
Leverkusen-Arsenal
1-1
11 Mart
Bodo/Glimt-Sporting CP
2-054'
11 Mart
Real Madrid-M.City
3-057'
11 Mart
PSG-Chelsea
2-156'
11 Mart
İstanbulspor-Amed Sportif
0-4
11 Mart
Hatayspor-Sivasspor
1-2
11 Mart
Ümraniye-Erzurumspor
3-1
11 Mart
Keçiörengücü-Sakaryaspor
1-1

Beşiktaş'tan TFF'ye gece yarısı yeni çağrı

Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı açıklamada, daha önce yönelttiği soruların hâlâ yanıtlanmadığını belirterek TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ndan açıklama ve talep edilen VAR görüntülerinin paylaşılmasını istedi.

calendar 11 Mart 2026 23:49
Beşiktaş'tan TFF'ye gece yarısı yeni çağrı
Beşiktaş , Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yönelik yaptığı açıklamada, daha önce yönelttikleri sorulara henüz yanıt verilmediğini belirterek federasyondan yeniden açıklama talep etti.

Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"8 Mart 2026 tarihli "Türkiye Futbol Federasyonu'na Açık Çağrımızdır" başlıklı açıklamamıza bugüne dek Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan endişelerimizi giderecek herhangi bir cevap gelmemişken;

Başkanımız Serdal Adalı'nın bugün basın mensuplarına konuya ilişkin yaptığı açıklamada ifade ettiği üzere MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu "Ölü taklidi" yapmaya devam ederken;

TFF VAR Koordinatörü Joao Capela ve Hakem Eğitmeni Jouni Hyytia'nın apar topar yayına çıkmalarını manidar bulmaktayız.

Beşiktaş JK olarak bizim muhatabımız Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dur.

"Türkiye Futbol Federasyonu'na Açık Çağrımızdır" başlıklı açıklamamızdaki sorularımız geçerliliğini korumaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan şeffaf yönetim anlayışı prensibi doğrultusunda sorularımıza cevap vermesini ve istediğimiz görüntüleri tarafımızla paylaşmasını bir kez daha talep ediyoruz."

 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
