Erdem Can'dan, İsrail ekibi Hapoel Jerusalem açıklaması

Basketbol BKT Avrupa Kupası 8'li final turunda İspanyol kulübü BAXI Manresa'yı eleyen Türk Telekom'un başantrenörü Erdem Can, yalnızca bir maç kazandıklarını, artık haftaya oynanacak çeyrek finale odaklanmaları gerektiğini söyledi.



Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Can, maça iyi hazırlanmalarını sağlayan antrenör ekibine teşekkür ederek "Rakibimizin yüksek tempoyla oynadığını biliyorduk ve bu tempoya kendimizi hazırlamaya çalıştık. Aslında o konuda iyi iş yaptık ama verdiğimiz 19 hücum ribaundu maçın içinde kalmalarını sağladı. Günün sonunda bir maç kazandık ve haftaya oynayacağımız maça, doğru şekilde, bir an evvel hazırlanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



HAPOEL JERUSALEM YORUMU



Can, çeyrek finalde karşılaşacakları İsrail ekibi Hapoel Midtown Jerusalem hakkında ise "Hapoel Jerusalem ligin en kuvvetli takımlarından biri. Zaten grubunu birinci bitirerek de bunu gösterdi. Çok sert basketbol oynayan, topu iyi paylaşan, atletik bir takım. Bu bir haftalık süreçte en iyi hazırlığı yapmamız gerekiyor ama ondan önce cumartesi oynayacağımız Karşıyaka maçı var. O konuda bir an evvel konsantre olup önce o maçı geçmeli, ondan sonra çarşamba gününe odaklanmalıyız." yorumunu yaptı.



