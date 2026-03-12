11 Mart
Leverkusen-Arsenal
1-1
11 Mart
Bodo/Glimt-Sporting CP
3-0
11 Mart
Real Madrid-M.City
3-0
11 Mart
PSG-Chelsea
5-2
11 Mart
İstanbulspor-Amed Sportif
0-4
11 Mart
Hatayspor-Sivasspor
1-2
11 Mart
Ümraniye-Erzurumspor
3-1
11 Mart
Keçiörengücü-Sakaryaspor
1-1

Milli bilardocu Gülşen Degener, Avrupa üçüncüsü oldu

Milli bilardocu Gülşen Degener, Antalya'da düzenlenen şampiyonada Avrupa üçüncüsü oldu

calendar 12 Mart 2026 02:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli bilardocu Gülşen Degener, Avrupa üçüncüsü oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Milli sporcu Gülşen Degener, Antalya'da düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da bir otelde gerçekleştirilen organizasyonun kadınlar kategorisinde mücadele eden Gülşen Degener, yarı finale kadar yükseldi.

Yarı finalde Danimarkalı sporcu Charlotte Sorensen ile karşılaşan milli sporcu, rakibine 30-24 yenildi.

Turnuvayı üçüncü sırada tamamlayan Gülşen Degener, Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

5 farklı branşta yarışların yapıldığı şampiyona, 15 Mart'ta sona erecek.

 
 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
