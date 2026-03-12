11 Mart
Leverkusen-Arsenal
1-1
11 Mart
Bodo/Glimt-Sporting CP
3-0
11 Mart
Real Madrid-M.City
3-0
11 Mart
PSG-Chelsea
5-2
11 Mart
İstanbulspor-Amed Sportif
0-4
11 Mart
Hatayspor-Sivasspor
1-2
11 Mart
Ümraniye-Erzurumspor
3-1
11 Mart
Keçiörengücü-Sakaryaspor
1-1

Andrea Mazzon: ''Bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi''

Baş antrenörümüz Andrea Mazzon ve oyuncularımız, Kanada galibiyetini değerlendirdi.

12 Mart 2026 02:19
Haber: AA
Andrea Mazzon: ''Bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi''
FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Kanada'yı 71-69 mağlup eden A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Andrea Mazzon, çok iyi performans ortaya koyduklarını söyledi.

İtalyan başantrenör ile milli oyuncular Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun ve Gökşen Fitik, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Verdikleri destek dolayısıyla taraftarlara teşekkür eden Mazzon, "Taraftarlar inanılmaz ve fantastikti. Çok iyi hissediyorum. Oyuncularımız mükemmeldi. Avrupa'nın değil dünyanın en iyi takımlarından birine karşı oynadık. Kanada gibi bir takımı yenmek, bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi gibi. Dinlenmeye ihtiyacımız var. Oyuncularımızın Arjantin maçına da en iyi şekilde hazır olacağını düşünüyorum. Çok zor bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

OLCAY ÇAKIR TURGUR: ''ÇOK KRİTİK BİR MAÇ KAZANDIK''

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Olcay Çakır Turgut, maçı kazandıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Kanada'nın çok iyi ve tecrübeli bir takım olduğunun altını çizen Olcay, "Maçın başında çok ciddi bir sertlik koyduk. Farkı açtık ama geri geleceklerini biliyorduk. Önemli olan onları bir yerde durdurmak ve maçı kazanmaktı. Bunu yaptığımız için çok mutluyuz. Bizi desteklemeye gelen insan sayısının artmasını umuyoruz. Çok kritik bir maçı kazandık. Çok iyi başladık." diye konuştu.

SEVGİ UZUN: ''ÇOK GÜZEL BİREAKSİYON GÖSTERDİK''

Milli basketbolcu Sevgi Uzun, elemelerde başarılı olarak Dünya Kupası bileti almak istediklerini belirtti.

Karşılaşmanın ciddiyetinin farkında olarak sahaya çıktıklarını aktaran Sevgi, "Kanada bize göre daha tecrübeli bir takım. Bir geçiş sürecindeyiz. Çok güzel bir reaksiyon ortaya koyduk. Bu salonu dolu görmek istiyoruz. Bu maçı galibiyetle bitirmek bizim için çok önemli. İnşallah buradan istediğimizi alıp Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Orada da çok iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

 GÖKŞAN FİTİK: ''BU KIVILCIMI AVRUPA ŞAMPİYONASI İLE BAŞLATTIK"

Ay-yıldızlı oyuncu Gökşen Fitik, elemelere galibiyetle başlamanın önemli olduğunu vurgulayarak, taraftarın desteğiyle daha da güçleneceklerini kaydetti.

Kanada'nın çok tecrübeli bir takım olduğunu ifade eden Gökşen, "Bu kıvılcımı Avrupa Şampiyonası ile başlattık. Maça sert başlamak istedik. Başarılı da olduk. Umuyorum ki tribünler daha fazla dolar. Taraftarın desteğiyle daha güçlü olacağız." şeklinde görüş belirtti.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.