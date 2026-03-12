Andrea Mazzon: ''Bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi''

FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Kanada'yı 71-69 mağlup eden A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Andrea Mazzon, çok iyi performans ortaya koyduklarını söyledi.İtalyan başantrenör ile milli oyuncular Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun ve Gökşen Fitik, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Verdikleri destek dolayısıyla taraftarlara teşekkür eden Mazzon,ifadelerini kullandı.A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Olcay Çakır Turgut, maçı kazandıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.Kanada'nın çok iyi ve tecrübeli bir takım olduğunun altını çizen Olcay,diye konuştu.Milli basketbolcu Sevgi Uzun, elemelerde başarılı olarak Dünya Kupası bileti almak istediklerini belirtti.Karşılaşmanın ciddiyetinin farkında olarak sahaya çıktıklarını aktaran Sevgi,değerlendirmesinde bulundu.Ay-yıldızlı oyuncu Gökşen Fitik, elemelere galibiyetle başlamanın önemli olduğunu vurgulayarak, taraftarın desteğiyle daha da güçleneceklerini kaydetti.Kanada'nın çok tecrübeli bir takım olduğunu ifade eden Gökşen,şeklinde görüş belirtti.