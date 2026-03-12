11 Mart
Leverkusen-Arsenal
1-1
11 Mart
Bodo/Glimt-Sporting CP
3-0
11 Mart
Real Madrid-M.City
3-0
11 Mart
PSG-Chelsea
5-2
11 Mart
İstanbulspor-Amed Sportif
0-4
11 Mart
Hatayspor-Sivasspor
1-2
11 Mart
Ümraniye-Erzurumspor
3-1
11 Mart
Keçiörengücü-Sakaryaspor
1-1

Serdal Adalı: ''Beşiktaş'ımızda birlik beraberlik havası görüyorum

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, düzenlenen iftar programında açıklamalarda bulundu.

12 Mart 2026 02:40
Haber: AA
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaşlı bürokratlar, yüksek yargı mensupları, emniyet mensupları ve iş ortaklarıyla iftar organizasyonunda bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Serdal Adalı, Tüpraş Stadı'ndaki restoranda iftar organize etti.

''GELECEĞE YÖNELİK UMUTLU BİR BEKLEYİŞ GÖRÜYORUZ''

Adalı, iftar programında yaptığı konuşmada, Beşiktaşlılarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Ramazan ayı, Beşiktaş'ımızın ne kadar büyük bir aile olduğunu bir kez daha görmek için büyük bir fırsat oldu. Camiamızın bizlere olan, Beşiktaş'ımıza olan inancını, sevgisini, teveccühünü gördük ve bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün de bu mutluluğu siz değerli misafirlerimizle birlikte perçinliyoruz. Uzun zaman sonra Beşiktaş'ımızda bir birlik beraberlik havası, geleceğe yönelik umutlu bir bekleyiş görüyoruz.

Bu pozitif atmosferi, bu birlikteliği görmek bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Beşiktaşlılar, umutlu ve inançlı olmakta haklılar. Camia olarak yıllardır çok üzüldük. Artık hep birlikte güzel günleri hak ediyoruz. İnşallah sahada alacağımız sonuçlar ve saha dışındaki projelerimizden gelecek müjdeli haberlerle bu mutluluğumuz katlanacak, Beşiktaş'ımız çok daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Ayağa kalkma sürecinde olduklarını aktaran Adalı, şunları kaydetti:

"Bu süreçte, gerektiği zaman her alanda, her kulvarda büyük bir mücadele vereceğiz. Bu mücadelede camiamızın her bir ferdinin aklına, desteğine, katkısına ihtiyacımız olacak. Büyük taraftarımızın ve camiamızın her zaman olduğu gibi bu süreçte de en büyük gücümüz olacağından, Beşiktaş'ımıza olan desteklerini sürdüreceğinden hiç şüphem yok."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
