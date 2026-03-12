Türk Telekom, çeyrek final biletini cebine koydu

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 8'li final turunda konuk ettiği İspanyol kulübü BAXI Manresa'yı 98-81 yenerek çeyrek finale yükseldi.



Maça iyi başlayan Türk Telekom, ilk 3 dakikayı 10-2 üstünlükle geçti. BAXI Manresa, Reyes ve Oriola'nın sayılarıyla oyunda kalmaya çalıştı ancak başkent ekibi, faul hakkını erken dolduran ve çok sayıda top kaybeden rakibi karşısında ilk çeyreği 32-19 önde bitirdi.



İkinci periyotta Ubal, Brooks ve Obasohan'ın sürüklediği BAXI Manresa'ya, dış şutlarda Devoe ve Allman, pota altında ise Bankston ile yanıt veren Türk Telekom, soyunma odasına 59-48 önde gitti.



Savunmaların sertleştiği 3. çeyrekte Türk Telekom, Devoe, Alexander ve Smith ile skor üretirken, hücum ribauntlarında etkili olan BAXI Manresa, Bassas ve Reyes'in peş peşe basketleriyle son 10 dakika öncesi farkı 8 sayıya (78-70) indirdi.



Son periyodun ilk 2 dakikasında 11-2'lik seri yakalayan başkent ekibi, skoru 89-72'ye getirdi. Kalan bölümde Doğuş Özdemiroğlu'nun sayı ve asistleriyle katkı yaptığı Türk Telekom, karşılaşmayı 98-81 kazandı.



RAKİBİ



Adını çeyrek finale yazdıran Türk Telekom, İsrail ekibi Hapoel Midtown Jerusalem'in rakibi oldu.



Salon: Ankara



Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Saso Petek (Slovenya), Vassilis Pitsilkas (Yunanistan)



Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 11, Devoe 16, Trifunovic 5, Simonovic 9, Bankston 16, Allman 13, Smith 15, Usher 5, Alexander 8



BAXI Manresa: Benitez 10, Brooks 16, Reyes 14, Knudsen 4, Akobundu-Ehiogu 2, Bassas 7, Steinbergs, Oriola 11, Obasohan 7, Ubal 10, Paulicap, Gaspa



1. Periyot: 32-19



Devre: 59-48



3. Periyot: 78-70



Beş faulle oyundan çıkan: 27.52 Usher (Türk Telekom)



