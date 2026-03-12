Fenerbahçe Medicana, deplasmanda turu zora soktu

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında konuk olduğu İtalya temsilcisi Savino Del Bene'ye 3-0 yenildi.
Sarı-lacivertliler, Wanny Spor Salonu'nda oynanan mücadelede 25-23, 31-29 ve 25-19'luk setlerle mağlup oldu.
Karşılaşmanın rövanşı, 19 Mart Perşembe günü saat 17.00'de Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
