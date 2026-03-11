11 Mart
Aliağa Petkimspor, İspanyol rakibine evinde mağlup oldu

Aliağa Petkimspor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası ilk maçında Surne Bilbao Basket'e 77-69 kaybetti.

FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Aliağa Petkimspor, konuk ettiği İspanya'nın Surne Bilbao Basket takımına 77-69 mağlup oldu.

İzmir temsilcisi çeyrek finalin ikinci maçında 18 Mart Çarşamba günü İspanya'da rakibine konuk olacak.

Salon: ENKA

Hakemler: Stylianos Simeonidis (Yunanistan), Blaz Zupacic (Slovenya), Nermin Hodzic (Almanya)

Aliağa Petkimspor: Whittaker 12, Efianayi 10, Franke 13, Blumbergs 13, Sajus 6, Brown, Mustafa Kurtuldum, Yunus Emre Sonsırma 3, Troy Selim Şav 4, Floyd 8

Surne Bilbao Basket: Jaworski 10, Hilliard 19, Petrasek 10, Pantzar 6, Hlinason 11, Normantas 7, Krampelj 7, Bagayoko 3, Font 3, Lazarevic 1

1.⁠ ⁠Periyot: 17-23

Devre: 35-35

3.⁠ ⁠Periyot: 52-54

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.