11 Mart
Leverkusen-Arsenal
1-1
11 Mart
Bodo/Glimt-Sporting CP
3-0
11 Mart
Real Madrid-M.City
3-0
11 Mart
PSG-Chelsea
5-2
11 Mart
İstanbulspor-Amed Sportif
0-4
11 Mart
Hatayspor-Sivasspor
1-2
11 Mart
Ümraniye-Erzurumspor
3-1
11 Mart
Keçiörengücü-Sakaryaspor
1-1

Galatasaray Daikin, final kapısını araladı

Galatasaray Daikin, CEV Kupası yarı final ilk maçında CSO Voluntari'yi set vermeden mağlup etti.

calendar 12 Mart 2026 00:49 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2026 01:13
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray Daikin, final kapısını araladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında konuk ettiği Romanya temsilcisi CSO Voluntari'yi 3-0 yendi.

Eşleşmenin rövanş karşılaşması, 18 Mart Çarşamba günü Romanya'da oynanacak.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Darko Savic (Sırbistan), Sergej Rodin (Litvanya)

Galatasaray Daikin: Timmerman, Bongaerts, İlkin Aydın, Wang, Carutasu, Sylla (Eylül Akarçeşme Yatgın, Frantti)

CSO Voluntari: Radosova, Ionescu, van de Vosse, Duchesneau, Starks, Axinte (Mazej, Guncheva, Ruci, Schut, Cristea, Popa)

Setler: 25-14, 25-15, 25-19

Süre: 75 dakika (24, 26, 25)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
