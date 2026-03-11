Sakaryaspor'dan kritik 2 puan kaybı

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Keçiörengücü ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Sakaryaspor, 15. dakikada Poyraz Yıldırım'ın golüyle öne geçti. Keçiörengücü, 36. dakikada Mame Diouf ile skoru eşitledi.



Bu sonucun ardından Keçiörengücü puanını 44'e, Sakaryaspor ise 29'e yükseltti.



Keçiörengücü, gelecek hafta Sarıyer deplasmanına gidecek. Sakaryaspor ise evinde Vanspor FK'yi konuk edecek.



