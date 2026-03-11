11 Mart
Leverkusen-Arsenal
1-1
11 Mart
Bodo/Glimt-Sporting CP
23:00
11 Mart
Real Madrid-M.City
23:00
11 Mart
PSG-Chelsea
23:00
11 Mart
İstanbulspor-Amed Sportif
0-4
11 Mart
Hatayspor-Sivasspor
1-2
11 Mart
Ümraniye-Erzurumspor
3-1
11 Mart
Keçiörengücü-Sakaryaspor
1-1

Eczacıbaşı taraftarı önünde büyük avantaj kaptı

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı, KS Developres'i 3-1 mağlup etti.

calendar 11 Mart 2026 21:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Polonya ekibi KS Developres'ı 3-1 yendi.
 Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Raquel Portela (Portekiz), Ivaylo Ivanov (Bulgaristan)

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak (Simge Aköz, Meliha Diken, Plummer, Dilay Özdemir, Smrek)

KS Developres: Heyrman, Wenerska, Piasecka, Lemmens, Bannister, Jasper (Szczyglowska, Sieradzka, Chmielewska)

Setler: 22-25, 25-12, 25-20, 25-23

Süre: 101 dakika (28, 19, 26, 28)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
