Yalçın Koşukavak: ''1 puan bizim için kayıp''

SAKARYASPOR CEPHESİ

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor ile 1-1 berabere kalan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak, ligin son bölümüne girilirken her maçın zorluk derecesinin arttığını söyledi.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Koşukavak, rakiplerinin alt sıralardan kurtulma mücadelesi verdiğine dikkati çekerek,ifadelerini kullandı.Geriye düştükten sonra oyunun kontrolünü aldıklarını ifade eden Koşukavak, özellikle son bölümde rakip üzerinde baskı kurduklarını belirterek,diye konuştu.Sakaryaspor'un iptal edilen ikinci golüne ilişkin soruya Koşukavak, pozisyonu izlemediği için yorum yapamayacağını dile getirerek,değerlendirmesinde bulundu.Sakaryaspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise iptal edilen gol nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.Maça çok iyi başladıklarını vurgulayan Dalcı,dedi.Pozisyonla ilgili görüntülerde net bir ofsayt tespiti göremediklerini savunan Dalcı, "ifadelerini kullandı.Takımının ligde kalma mücadelesi verdiğini hatırlatan Dalcı,şeklinde konuştu.