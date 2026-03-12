11 Mart
Leverkusen-Arsenal
1-1
11 Mart
Bodo/Glimt-Sporting CP
3-0
11 Mart
Real Madrid-M.City
3-0
11 Mart
PSG-Chelsea
5-2
11 Mart
İstanbulspor-Amed Sportif
0-4
11 Mart
Hatayspor-Sivasspor
1-2
11 Mart
Ümraniye-Erzurumspor
3-1
11 Mart
Keçiörengücü-Sakaryaspor
1-1

Yalçın Koşukavak: ''1 puan bizim için kayıp''

Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçının ardından iki teknik adamda açıklamalarda bulundu.

calendar 12 Mart 2026 02:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Yalçın Koşukavak: ''1 puan bizim için kayıp''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor ile 1-1 berabere kalan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak, ligin son bölümüne girilirken her maçın zorluk derecesinin arttığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Koşukavak, rakiplerinin alt sıralardan kurtulma mücadelesi verdiğine dikkati çekerek, "İlk 30 dakika oyuna giremedik ve bugüne kadar oynadığımız performansların çok altında kaldık. O bölümde 1-0 geriye düştük. 30. dakikadan sonra toparlandık ve 36. dakikada golü bulduk." ifadelerini kullandı.

Geriye düştükten sonra oyunun kontrolünü aldıklarını ifade eden Koşukavak, özellikle son bölümde rakip üzerinde baskı kurduklarını belirterek, "85. dakikada direkten dönen çok net bir pozisyonumuz var. Son 15 dakikayı çok dominant oynadık ama golü bulamadık. İç sahada aldığımız 1 puan bizim için kayıp. Play-off hedefi doğrultusunda mücadeleye devam edeceğiz. Sarıyer deplasmanında bu puan kaybını telafi etmeye çalışacağız." diye konuştu.

Sakaryaspor'un iptal edilen ikinci golüne ilişkin soruya Koşukavak, pozisyonu izlemediği için yorum yapamayacağını dile getirerek, "Bu sezon hakem kararlarından biz de zaman zaman şikayetçi olduk. Ancak Sakaryaspor'un çizgilerden çok oyunun tamamına odaklanmasının onları daha diri tutacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

SAKARYASPOR CEPHESİ

Sakaryaspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise iptal edilen gol nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Maça çok iyi başladıklarını vurgulayan Dalcı, "Oyuna müthiş başladık, planlarımız sahada tıkır tıkır işliyordu. Skoru bulduk ve ardından ikinci golü de attık. Ancak bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi." dedi.

Pozisyonla ilgili görüntülerde net bir ofsayt tespiti göremediklerini savunan Dalcı, "Analizcimden görüntüleri çıkarmasını istedim, nereden baktıysak sağlıklı bir görüntü bulamadık. VAR'ın Sakaryaspor'un attığı ikinci golün ofsayt olduğunu net bir şekilde göstermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Takımının ligde kalma mücadelesi verdiğini hatırlatan Dalcı, "Her maçımız final niteliğinde. Biz puanlarımızı sahada, hakkımızla kazanmak istiyoruz. Bugün 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum ancak verilen karar nedeniyle iki puan kaybettik." şeklinde konuştu.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.