11 Mart
Leverkusen-Arsenal
1-1
11 Mart
Bodo/Glimt-Sporting CP
3-0
11 Mart
Real Madrid-M.City
3-0
11 Mart
PSG-Chelsea
5-2
11 Mart
İstanbulspor-Amed Sportif
0-4
11 Mart
Hatayspor-Sivasspor
1-2
11 Mart
Ümraniye-Erzurumspor
3-1
11 Mart
Keçiörengücü-Sakaryaspor
1-1

Fenerbahçe iftarda bir araya geldi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saran, sarı-lacivertli futbol takımıyla iftarda buluştu

calendar 12 Mart 2026 01:40
Fenerbahçe iftarda bir araya geldi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli futbol takımıyla iftarda bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen iftar organizasyonuna Saran'ın yanı sıra kulübün ve Futbol AŞ'nin yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip, idari heyet ile futbolcular katıldı.

Saran ile kulüp yöneticileri, iftar öncesi futbolcularla kısa sohbetler yaptı.

İftar yemeğinin ardından Saran tarafından teknik heyet ve futbolculara Fenerium'dan çeşitli hediyeler verildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
