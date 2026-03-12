Bodo/Glimt'in rüyası devam ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bodo/Glimt ve Sporting Lizbon kozlarını paylaştı.
Aspmyra Stadyumunda oynanan müsabakayı ev sahibi Bodo 3-0 kazandı.
Bodo/Glimt'e galibiyeti getiren golleri; 32. dakikada penaltıdan Sondre Fet ile 45+1'de Ole Blomberg ve 71. dakikada Kasper Hogh kaydetti.
Rövanş maçı 17 Mart'ta Estadio Jose Alvalade oynanacak
Aspmyra Stadyumunda oynanan müsabakayı ev sahibi Bodo 3-0 kazandı.
Bodo/Glimt'e galibiyeti getiren golleri; 32. dakikada penaltıdan Sondre Fet ile 45+1'de Ole Blomberg ve 71. dakikada Kasper Hogh kaydetti.
Rövanş maçı 17 Mart'ta Estadio Jose Alvalade oynanacak