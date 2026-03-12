11 Mart
Leverkusen-Arsenal
1-1
11 Mart
Bodo/Glimt-Sporting CP
3-0
11 Mart
Real Madrid-M.City
3-0
11 Mart
PSG-Chelsea
5-2
11 Mart
İstanbulspor-Amed Sportif
0-4
11 Mart
Hatayspor-Sivasspor
1-2
11 Mart
Ümraniye-Erzurumspor
3-1
11 Mart
Keçiörengücü-Sakaryaspor
1-1

Milli güreşçilerden Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya

Milli güreşçiler, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya aldı

12 Mart 2026 01:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli güreşçilerden Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya
Milli güreşçiler, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 4 madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Zrenjanin kentindeki organizasyonda serbest stil 92 kiloda mücadele eden Fatih Altunbaş, finalde Azerbaycanlı Ali M. Tcokaev'e mağlup oldu ve gümüş madalya aldı.

Ahmet Yağan ise 86 kilo finalinde Rus sporcu Bozigit Islamgereev'e 2-1 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Serbest stil 61 kiloda Tolga Özbek, Moldovalı Vasile Marcu'yu 2-1 yenerek, 125 kiloda ise Hakan Büyükçıngıl da Gürcistanlı Aleksandre Abramishvili'yi 14-4 sayı tuşuyla mağlup ederek bronz madalya elde etti.

Türkiye, şampiyonadaki madalya sayısı 5'e (2 gümüş ve 3 bronz) yükseldi.

 
 
