11 Mart
Leverkusen-Arsenal
1-1
11 Mart
Bodo/Glimt-Sporting CP
3-0
11 Mart
Real Madrid-M.City
3-0
11 Mart
PSG-Chelsea
5-2
11 Mart
İstanbulspor-Amed Sportif
0-4
11 Mart
Hatayspor-Sivasspor
1-2
11 Mart
Ümraniye-Erzurumspor
3-1
11 Mart
Keçiörengücü-Sakaryaspor
1-1

7 gollü çılgın maçta PSG, Chelsea'yi yıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında PSG, konuk ettiği Chelsea'yi 5-2 mağlup etti.

12 Mart 2026 01:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında PSG, Chelsea'yi konuk etti.

Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi ev sahibi 5-2 kazandı.

PSG'nin gollerini 10'uncu dakikada Bradley Barcola, 40'ıncı dakikada Ousmane Dembele, 74'üncü dakikada Vitinha ve 86 ile 90+5'inci dakikalarda Khvicha Kvaratskhelia kaydetti.

Chelsea'de fileleri 28'inci dakikada Malo Gusto ile 57'nci dakikada Enzo Fernandez havalandırdı.

Eşleşmenin rövanşına 17 Mart'ta Chelsea ev sahipliği yapacak.

Öte yandan bu eşleşmenin galibi, Galatasaray'ın turu geçmesi haline çeyrek finaldeki rakibi olacak.

