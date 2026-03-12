Victor Osimhen'in keyfi yerinde

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup ederken gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri Victor Osimhen oldu. Sarı-kırmızılı taraftarların maç öncesi RAMS Park'ta Nijeryalı yıldız için hazırladığı koreografi büyük dikkat çekti.
DUYGUSAL ANLAR YAŞADI
Tribünlerde açılan ve Osimhen'in 3 yaşındayken kaybettiği annesine yer verilen koreografi yıldız futbolcuyu derinden etkiledi. Duygularına hakim olmakta zorlanan Osimhen'in gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Taraftarların bu anlamlı jesti, 26 yaşındaki futbolcunun motivasyonunu daha da artırdı.
LIVERPOOL'U ZORLADI
Karşılaşma boyunca oldukça istekli bir görüntü sergileyen Osimhen, hücum hattında Liverpool savunmasını yıprattı. Maç boyunca 6 şut çeken, 9.1 kilometre koşan ve 1 asist yapan Nijeryalı yıldız performansıyla öne çıkan isimlerden biri oldu.
10 GOLLÜK KATKI
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde etkili bir performans ortaya koyan Osimhen, Galatasaray'ın attığı 17 golün 10'una doğrudan katkı sağladı. 7 gol ve 3 asistle oynayan dünyaca ünlü forvet, gol krallığı yarışında da üst sıralarda yer alıyor.
NİJERYA'DA GÜNDEM OLDU
RAMS Park tribünlerinin Osimhen için hazırladığı koreografi Nijerya basınında da geniş yankı buldu. Nijeryalı medya kuruluşları, yıldız futbolcunun annesi için yapılan bu anlamlı jest karşısında duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadığını yazdı.
