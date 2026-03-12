11 Mart
Victor Osimhen'in keyfi yerinde

Galatasaray taraftarlarının koreografisiyle çok mutlu olan ve duygulanan Victor Osimhen, motivasyonu ve mücadele gücü yüksek bir maç çıkardı.

Victor Osimhen'in keyfi yerinde
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup ederken gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri Victor Osimhen oldu. Sarı-kırmızılı taraftarların maç öncesi RAMS Park'ta Nijeryalı yıldız için hazırladığı koreografi büyük dikkat çekti.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Tribünlerde açılan ve Osimhen'in 3 yaşındayken kaybettiği annesine yer verilen koreografi yıldız futbolcuyu derinden etkiledi. Duygularına hakim olmakta zorlanan Osimhen'in gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Taraftarların bu anlamlı jesti, 26 yaşındaki futbolcunun motivasyonunu daha da artırdı.

LIVERPOOL'U ZORLADI

Karşılaşma boyunca oldukça istekli bir görüntü sergileyen Osimhen, hücum hattında Liverpool savunmasını yıprattı. Maç boyunca 6 şut çeken, 9.1 kilometre koşan ve 1 asist yapan Nijeryalı yıldız performansıyla öne çıkan isimlerden biri oldu.

10 GOLLÜK KATKI

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde etkili bir performans ortaya koyan Osimhen, Galatasaray'ın attığı 17 golün 10'una doğrudan katkı sağladı. 7 gol ve 3 asistle oynayan dünyaca ünlü forvet, gol krallığı yarışında da üst sıralarda yer alıyor.

NİJERYA'DA GÜNDEM OLDU

RAMS Park tribünlerinin Osimhen için hazırladığı koreografi Nijerya basınında da geniş yankı buldu. Nijeryalı medya kuruluşları, yıldız futbolcunun annesi için yapılan bu anlamlı jest karşısında duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadığını yazdı.

