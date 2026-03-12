NBA'de Murray-Jokic ikilisi Nuggets'a galibiyeti getirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, sahasında Houston Rockets'ı 129-93 yendi.



Ball Arena'daki maçta Nuggets'ın All-Star yıldızı Nikola Jokic, 16 sayı, 13 asist, 12 ribauntla bu sezon 25. "triple-double"ını yaptı.



Bu sezon oynadıkları maçların 3'ünü kazanarak Rockets'a karşı ikili averaj üstünlüğünü elde eden ev sahibi ekipte, Jamal Murray 30, Christian Braun 19, Cameron Johnson 17 sayı üretti.



Amen Thompson'ın 16 sayıyla katkı verdiği Rockets'ta, Kevin Durant 11 sayı, Alperen Şengün 10 sayı, 3 asist, 2 ribaunt ve 3 blok kaydetti.



- Kawhi Leonard'dan Timberwolves potasına 45 sayı



Kawhi Leonard'ın 45 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle takımını sırtladığı karşılaşmada Los Angeles Clippers, sahasında Minnesota Timberwolves'u 153-128 mağlup etti.



Clippers'ta Bennedict Mathurin 22, Darius Garland 21 sayıyla farklı galibiyete katkıda bulundu.



Timberwolves'ta ise Anthony Edwards'ın 36 sayı, 5 asistlik çabası yenilgisi önlemeye yetmedi. Naz Reid 18, Julius Randle, Jaden McDaniels ve Jaylen Clark, 11'er sayıyla oynadı.



