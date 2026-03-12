12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
20:45
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
20:45
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
23:00
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
15:30
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
20:00
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
16:00
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
13:30
12 Mart
Fiorentina-Rakow
23:00
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
23:00
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
23:00
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
20:45
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
20:45
12 Mart
Bologna-Roma
20:45
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
20:45
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
23:00
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
23:00
12 Mart
Ferencvaros-Braga
23:00
12 Mart
Genk-Freiburg
23:00
12 Mart
Lille-Aston Villa
20:45
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
20:45
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
15:30

NBA'de Murray-Jokic ikilisi Nuggets'a galibiyeti getirdi

Nuggets, Alperen Şengün'ün 10 sayı, 3 asist, 2 ribauntla oynadığı maçta Rockets'ı 129-93 yendi- Kawhi Leonard'ın 45 sayı kaydettiği mücadelede Clippers, sahasında Timberwolves'u 153-128 mağlup etti

calendar 12 Mart 2026 10:17 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2026 10:19
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
NBA'de Murray-Jokic ikilisi Nuggets'a galibiyeti getirdi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, sahasında Houston Rockets'ı 129-93 yendi.

Ball Arena'daki maçta Nuggets'ın All-Star yıldızı Nikola Jokic, 16 sayı, 13 asist, 12 ribauntla bu sezon 25. "triple-double"ını yaptı.

Bu sezon oynadıkları maçların 3'ünü kazanarak Rockets'a karşı ikili averaj üstünlüğünü elde eden ev sahibi ekipte, Jamal Murray 30, Christian Braun 19, Cameron Johnson 17 sayı üretti.

Amen Thompson'ın 16 sayıyla katkı verdiği Rockets'ta, Kevin Durant 11 sayı, Alperen Şengün 10 sayı, 3 asist, 2 ribaunt ve 3 blok kaydetti.

- Kawhi Leonard'dan Timberwolves potasına 45 sayı

Kawhi Leonard'ın 45 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle takımını sırtladığı karşılaşmada Los Angeles Clippers, sahasında Minnesota Timberwolves'u 153-128 mağlup etti.

Clippers'ta Bennedict Mathurin 22, Darius Garland 21 sayıyla farklı galibiyete katkıda bulundu.

Timberwolves'ta ise Anthony Edwards'ın 36 sayı, 5 asistlik çabası yenilgisi önlemeye yetmedi. Naz Reid 18, Julius Randle, Jaden McDaniels ve Jaylen Clark, 11'er sayıyla oynadı.

 Reklam 
