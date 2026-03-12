-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
Bugün Kandil Mi? Mart 2026 (Kandil Günleri Tarihleri) - Mevlit, Regaib, Miraç, Berat, Kadir Gecesi ve Üç Aylar Ne Zaman, Hangi Gün?
Haber Tarihi: 12 Mart 2026 11:26 -
Güncelleme Tarihi:
12 Mart 2026 11:26
Bugün Kandil Mi? Mart 2026 (Kandil Günleri Tarihleri) - Mevlit, Regaib, Miraç, Berat, Kadir Gecesi ve Üç Aylar Ne Zaman, Hangi Gün?
Bugün kandil mi? Mart 2026 kandil mi, ne kandili? Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve kandil günleri bunlardan bazılarıdır. Özellikle kandil günlerinde Müslümanlar ibadet edip dua ederler. İslam aleminde Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid kandillerinin günleri seneden seneye değişiklik göstermektedir. Dini günler Hicri takvime göre belirlenmektedir. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır. Dini günler üç aylar, Kadir Gecesi, Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandili tarihleri için "2026 Kandil Günleri Listesi" içeriğimize göz atabilirsiniz.
2026 yılında üç aylar, Şubat ayının hemen başında başladı. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu mübarek dönemde, ilk kandil olan Regaib Kandili geçtiğimiz hafta idrak edildi. Şimdi ise gözler Ocak ayının ikinci yarısında gerçekleşecek olan yılın ikinci büyük kandiline çevrildi. İşte "Bugün kandil mi?" sorusunun yanıtı ve 2026 yılı kandil listesi...
BUGÜN KANDİL Mİ? 2026)
Bugün, 12 Mart 2026 Pazartesi günü Berat kandil.. 2026 yılının ilk kandili olan Regaib Kandili, 8 Ocak Perşembe günü idrak edilmiştir. Bir sonraki mübarek gece olan Miraç Kandili'ne ise henüz birkaç gün vardır.2026 KANDİL GÜNLERİ VE DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre 2026 yılının kandil ve önemli günleri şu tarihlerde gerçekleştirilecek:
Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 PerşembeBerat Kandili: 2 Şubat 2026 PazartesiMevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 PazartesiRegaib Kandili: 10 Aralık 2026 PerşembeSIRADAKİ KANDİL: MİRAÇ KANDİLİOcak ayının en önemli manevi gecelerinden biri olan Miraç Kandili, 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek. Hz. Muhammed'in (s.a.v) göğe yükseldiği bu mübarek gece, aynı zamanda beş vakit namazın farz kılındığı gece olarak bilinmektedir.ÜÇ AYLARDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?Müslümanlar bu mübarek günlerde; kaza ve nafile namazları kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, tevbe istiğfar ederek ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunarak manevi hazırlıklarını sürdürürler. Ayrıca Recep ve Şaban aylarında tutulan nafile oruçlar, Ramazan ayına hazırlık mahiyetinde büyük fazilet taşır.
MİRAÇ VE DİĞER KANDİL GÜNLERİ
Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 17 Şubat'ta ve "ramazanın müjdecisi" kabul edilen Berat Kandili'nin 6 Mart'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan 23 Mart'ta başlayacak.
Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 17 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 21 Nisan'da Ramazan Bayramı'nı karşılayacak. MİRAÇ KANDİLİNİN ÖNEMİ
Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.
Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa'nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.