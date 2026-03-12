Bugün Kandil Mi? Mart 2026 (Kandil Günleri Tarihleri) - Mevlit, Regaib, Miraç, Berat, Kadir Gecesi ve Üç Aylar Ne Zaman, Hangi Gün?

2026 yılında üç aylar, Şubat ayının hemen başında başladı. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu mübarek dönemde, ilk kandil olan Regaib Kandili geçtiğimiz hafta idrak edildi. Şimdi ise gözler Ocak ayının ikinci yarısında gerçekleşecek olan yılın ikinci büyük kandiline çevrildi. İşte "Bugün kandil mi?" sorusunun yanıtı ve 2026 yılı kandil listesi...

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre 2026 yılının kandil ve önemli günleri şu tarihlerde gerçekleştirilecek:



Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe

Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi

Regaib Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe

Ocak ayının en önemli manevi gecelerinden biri olan Miraç Kandili, 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek. Hz. Muhammed'in (s.a.v) göğe yükseldiği bu mübarek gece, aynı zamanda beş vakit namazın farz kılındığı gece olarak bilinmektedir.

Müslümanlar bu mübarek günlerde; kaza ve nafile namazları kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, tevbe istiğfar ederek ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunarak manevi hazırlıklarını sürdürürler. Ayrıca Recep ve Şaban aylarında tutulan nafile oruçlar, Ramazan ayına hazırlık mahiyetinde büyük fazilet taşır.

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 17 Şubat'ta ve "ramazanın müjdecisi" kabul edilen Berat Kandili'nin 6 Mart'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan 23 Mart'ta başlayacak.Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 17 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 21 Nisan'da Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa'nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir.