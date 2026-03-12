Göztepe'de Juan'ın gol orucu uzun sürdü

Süper Lig'de son 5 maçını kazanamayan ve 6'ncı sıraya gerileyip Avrupa potasından çıkan Göztepe'nin en golcü ismi Brezilyalı forvet Juan Silva kasım ayından bu yana gole hasret kaldı.



Yaklaşık 3 buçuk aydır ağları havalandıramayan Juan son olarak 30 Kasım 2025 tarihinde deplasmanda oynanan Antalyaspor maçında sevinç yaşadı. Göztepe'nin 2-1 kazandığı maçta galibiyet golünü atan 24 yaşındaki oyuncu ardından suskunluğa büründü.



Antalyaspor maçından sonra 10 karşılaşmaya çıkan Juan sadece 3 asist yaptı.



JEH VE LUIZ'DEN DE KATKI YOK



Attığı 6 golle Göztepe'nin en skorer ismi olan Brezilyalı oyuncunun gol orucu takımı da olumsuz etkiledi.



Galibiyete hasret kalan Göztepe'de Juan'ın partnerleri de beklenen katkıyı koyamadı.



Juan'ın vatandaşları Janderson ikinci yarıda 2 gol atabilirken, ara transferde Brezilya'dan gelen Jeferson ve Guilherme Luiz ise ne gol atabildi ne asist yapabildi.



14 Mart Cumartesi günü evinde oynayacağı Alanyaspor maçını kazanıp kötü gidişata son vermek isteyen Göztepe'de Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un golcülerini uyardığı ve pozisyonları değerlendirme konusunda dikkatli olmalarını istediği ifade edildi.



