12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
20:45
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
20:45
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
23:00
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
15:30
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
20:00
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
16:00
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
1-368'
12 Mart
Fiorentina-Rakow
23:00
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
23:00
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
23:00
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
20:45
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
20:45
12 Mart
Bologna-Roma
20:45
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
20:45
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
23:00
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
23:00
12 Mart
Ferencvaros-Braga
23:00
12 Mart
Genk-Freiburg
23:00
12 Mart
Lille-Aston Villa
20:45
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
20:45
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
15:30

Göztepe'de Juan'ın gol orucu uzun sürdü

Göztepe'nin en golcü ismi Brezilyalı forvet Juan Silva, üç aydan fazladır süren gol orucunu deplasmanda oynanan Antalyaspor maçında bitirdi.

calendar 12 Mart 2026 14:06
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'de Juan'ın gol orucu uzun sürdü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de son 5 maçını kazanamayan ve 6'ncı sıraya gerileyip Avrupa potasından çıkan Göztepe'nin en golcü ismi Brezilyalı forvet Juan Silva kasım ayından bu yana gole hasret kaldı.

Yaklaşık 3 buçuk aydır ağları havalandıramayan Juan son olarak 30 Kasım 2025 tarihinde deplasmanda oynanan Antalyaspor maçında sevinç yaşadı. Göztepe'nin 2-1 kazandığı maçta galibiyet golünü atan 24 yaşındaki oyuncu ardından suskunluğa büründü.

Antalyaspor maçından sonra 10 karşılaşmaya çıkan Juan sadece 3 asist yaptı.

JEH VE LUIZ'DEN DE KATKI YOK

Attığı 6 golle Göztepe'nin en skorer ismi olan Brezilyalı oyuncunun gol orucu takımı da olumsuz etkiledi.

Galibiyete hasret kalan Göztepe'de Juan'ın partnerleri de beklenen katkıyı koyamadı.

Juan'ın vatandaşları Janderson ikinci yarıda 2 gol atabilirken, ara transferde Brezilya'dan gelen Jeferson ve Guilherme Luiz ise ne gol atabildi ne asist yapabildi.

14 Mart Cumartesi günü evinde oynayacağı Alanyaspor maçını kazanıp kötü gidişata son vermek isteyen Göztepe'de Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un golcülerini uyardığı ve pozisyonları değerlendirme konusunda dikkatli olmalarını istediği ifade edildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.