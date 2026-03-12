Merkezefendi'nin konuğu Bahçeşehir

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçından mağlubiyetle ayrılan Merkezefendi Belediyesi Basket 13 Mart Cuma günü ligin güçlü ekiplerinden Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak.
Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Denizli ekibi ligde geride kalan 21 haftada 8 galibiyet elde etti. Puan tablosunda üçüncü sırada yer alan Bahçeşehir'in ise 15 galibiyeti var.
Merkezefendi hafta içinde kadrosunu Letonyalı guard Krister Zoriks'le güçlendirmişti.
