Beşiktaş'tan Eric Martel hamlesi!

Gelecek sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Bundesliga ekiplerinden Köln'de forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 23 yaşındaki Alman ön libero Eric Martel ile ilgileniyor.
Takvim'de yer alan habere göre, siyah-beyazlıların transfer radarına giren Martel, Avrupa'nın birçok kulübünün ilgisini çekiyor. Celtic, Fiorentina ve Stuttgart'ın da oyuncunun peşinde olduğu öğrenildi.
PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ
Bu sezon Köln formasıyla 26 maçta görev alan Martel, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Alman oyuncunun piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.
