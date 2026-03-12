Teniste sezonun ilk Masters/WTA 1000 turnuvası Indian Wells'te son 24 saatte büyük sürprizler yaşandı. Carlos Alcaraz yine göz kamaştırdı, Jack Draper Novak Djokovic'i turnuva dışı bıraktı, Jannik Sinner zorlansa da yoluna devam etti. Aryna Sabalenka ve Iga Swiatek ise rakiplerini adeta sürklase etti.



BNP PARIBAS OPEN'A GENEL BAKIŞ



California çölünde yer alan Indian Wells Tenis Bahçesi, "tenis cenneti" olarak da bilinen BNP Paribas Open'ın 52'nci erkekler, 37'nci kadınlar edisyonuna ev sahipliği yapıyor. 4‑15 Mart tarihleri arasında düzenlenen turnuva, ATP Masters 1000 ve WTA 1000 kategorilerinde sezonun ilk büyük durağı ve oyunculara 2026 takviminde erken bir form ölçüsü sunuyor. Sert zeminli kortlarda oynanan etkinlikte Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka ve Iga Swiatek gibi yıldızlar sahne alıyor.



ALCARAZ KASIRGASI



Dünya 1 numarası Carlos Alcaraz, Norveçli Casper Ruud'a karşı bekleneni vererek maça fırtına gibi başladı. 37 dakikada aldığı 6‑1'lik ilk setten sonra Ruud'un ikinci setteki direncini tie‑break'te 7‑6(2) ile kıran Alcaraz, sezonun 15'inci galibiyetini alarak üst üste beşinci kez Indian Wells'te çeyrek finale çıktı. "Koşullar zordu ama ilk set performansımdan gerçekten mutluyum" diyen Alcaraz, şimdi 2021 şampiyonu Cameron Norrie ile rövanş mücadelesine çıkacak.



DJOKOVIC'E ŞOK: DRAPER'IN YÜKSELİŞİ



Gecenin en büyük sürprizi İngiliz Jack Draper'dan geldi. Geçen yılın şampiyonu olan genç oyuncu, dünya 3 numarası Novak Djokovic'i 4‑6, 6‑4 ve 7‑6(5) ile mağlup ederek kariyerinin en dikkat çekici galibiyetine imza attı. Final setinde 3‑1 ve 4‑2 önde olmasına rağmen Djokovic'in geri dönüşüne tanık olan Draper, tie‑break'te sakin kalıp maçı kapatmayı başardı. "Hâlâ istediğim seviyeye gelmedim ama bu galibiyette azim ve problem çözme becerisi belirleyici oldu" diyen Draper, sıradaki turda Alex Michelsen'i rahat geçen Daniil Medvedev ile oynayacak.



SINNER ZORLANIYOR, SABALENKA VE SÜRPRİZLER



İtalyan Jannik Sinner ise 19 yaşındaki Brezilyalı Joao Fonseca karşısında beklenmedik bir sınav verdi. İlk seti kaybeden Sinner, son iki seti tie‑break'lerle kazanarak çeyrek finale uzandı ve ABD'li genç yetenek Learner Tien ile buluşacak. Kadınların dünya 1 numarası Aryna Sabalenka, eski dünya bir numarası Naomi Osaka'ya karşı çıktığı rövanş maçında üstün servis ve geri dönüş oyunuyla 6‑2, 6‑4'lük rahat bir galibiyet aldı ve Kanada'nın yükselen yıldızı Victoria Mboko ile eşleşti. Turnuvanın hikâyelerinden biri 21 yaşındaki Avustralyalı Talia Gibson'ın dünya 7 numarası Jasmine Paolini'yi 7‑5, 2‑6, 6‑1 yenerek WTA 1000 seviyesindeki ilk büyük galibiyetini alması oldu. Alexander Zverev, Frances Tiafoe'yu 6‑3, 6‑4 yenerek Fransız Arthur Fils ile çeyrek finali garantilerken Fils, Felix Auger‑Aliassime'i tie‑break'te geriden gelip yendi.



KADINLAR CEPHESİ: SWIATEK, PEGULA, RYBAKINA VE MBOKO



Kadınlar dördüncü turunda dünya 2 numarası Iga Swiatek, Çek rakibi Karolina Muchova'yı 6‑2, 6‑0 gibi net bir skorla geçerek çeyrek finale yürüdü. Polonyalı yıldız çeyrek finalde Elina Svitolina ile karşılaşacak. Amerikan tenisinin istikrarlı ismi Jessica Pegula, Belinda Bencic'e karşı daha önce hiç set kazanamamışken ilk seti 6‑3 aldı ve ardından çekişmeli tie‑break'i 7‑6(5) kazanarak rakibini turnuva dışına itti. Bu galibiyetle 2023 şampiyonu Elena Rybakina ile eşleşen Pegula, bir başka güçlü rakiple mücadele edecek. Rybakina ise İngiliz Sonay Kartal karşısında 6‑4, 4‑3 öndeyken Kartal'ın sakatlık nedeniyle çekilmesiyle yoluna devam etti. Ayrıca Victoria Mboko, Amanda Anisimova'yı 6‑4, 6‑1 yenerek Aryna Sabalenka'nın çeyrek finaldeki rakibi oldu; Kanada'dan gelen bu genç yetenek bu sezonki dördüncü Top 10 galibiyetini elde ederek dikkatleri üzerine çekti.



Indian Wells Masters'ın son 24 saati, tenis tutkunlarını heyecanlandıran sürprizler ve üst düzey performanslarla dolu geçti. Hem erkeklerde hem de kadınlarda favoriler yoluna devam etse de genç yetenekler ve beklenmedik sonuçlar turnuvayı renkli kılıyor.