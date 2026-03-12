Devler Ligi'ne damga vuran Uğurcan Çakır performansı

Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, Liverpool maçının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en fazla kurtarış yapan 4. kaleci oldu.
1-0 biten maçta kalesine gelen 6 isabetli şutta gol izni vermeyen Uğurcan, Devler Ligi'ndeki 37. kurtarışına ulaşarak, organizasyonun bu alanındaki en başarılı 4. kalecisi konumuna geldi.
Söz konusu alanda Bodo/Glimt'in file bekçisi Nikita Haikin yaptığı 56 kurtarışla ilk sırada yer alırken, Real Madrid'den Thibaut Courtois 48 kurtarışla ikinci ve Karabağlı Mateusz Kochalski de 45 kurtarışla üçüncü sırada bulunuyor.
