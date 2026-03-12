11 Mart
Leverkusen-Arsenal
1-1
11 Mart
Bodo/Glimt-Sporting CP
3-0
11 Mart
Real Madrid-M.City
3-0
11 Mart
PSG-Chelsea
5-2
11 Mart
İstanbulspor-Amed Sportif
0-4
11 Mart
Hatayspor-Sivasspor
1-2
11 Mart
Ümraniye-Erzurumspor
3-1
11 Mart
Keçiörengücü-Sakaryaspor
1-1

Devler Ligi'ne damga vuran Uğurcan Çakır performansı

Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı kurtarışlarla damga vuruyor.

calendar 12 Mart 2026 08:08 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2026 08:26
Fotoğraf: AA
Devler Ligi'ne damga vuran Uğurcan Çakır performansı
Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, Liverpool maçının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en fazla kurtarış yapan 4. kaleci oldu.

1-0 biten maçta kalesine gelen 6 isabetli şutta gol izni vermeyen Uğurcan, Devler Ligi'ndeki 37. kurtarışına ulaşarak, organizasyonun bu alanındaki en başarılı 4. kalecisi konumuna geldi.

Söz konusu alanda Bodo/Glimt'in file bekçisi Nikita Haikin yaptığı 56 kurtarışla ilk sırada yer alırken, Real Madrid'den Thibaut Courtois 48 kurtarışla ikinci ve Karabağlı Mateusz Kochalski de 45 kurtarışla üçüncü sırada bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
