11 Mart
Leverkusen-Arsenal
1-1
11 Mart
Bodo/Glimt-Sporting CP
3-0
11 Mart
Real Madrid-M.City
3-0
11 Mart
PSG-Chelsea
5-2
11 Mart
İstanbulspor-Amed Sportif
0-4
11 Mart
Hatayspor-Sivasspor
1-2
11 Mart
Ümraniye-Erzurumspor
3-1
11 Mart
Keçiörengücü-Sakaryaspor
1-1

Fenerbahçe'den transferde tam isabet!

Fenerbahçe'de devre arasında kadroya katılan Matteo Guendouzi, Anthony Musaba, N'Golo Kante ve Sidiki Cherif kısa sürede takıma önemli katkı verdi.

calendar 12 Mart 2026 08:22
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den transferde tam isabet!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de ara transfer döneminde getirilen Matteo Guendouzi, Anthony Musaba, N'Golo Kante ve Sidiki Cherif takıma önemli katkılar veriyor.

Özellikle Guendouzi'nin çok yönlü oynayıp hem orta sahada hem de stoperdeki performansı büyük alkış topladı. Aynı şekilde skor katkısı da veren Fransız orta saha çok beğenildi. Son 4 maçta 3 gol, 1 asistle 4 gole doğrudan etki eden Sidiki Cherif de dikkat çekiyor. Samsunspor maçında 3 puanı kazandıran golü atan Cherif form tutarak yıldızını parlattı. 

MUSABA'DAN SKOR DESTEĞİ

Ara transferin ilk hamlesi Anthony Musaba da kısa sürede önemli skor katkısı verdi. Süper Kupa'da yarı finaldeki Samsunspor maçındaki iki asisti ve Galatasaray finalindeki etkisiyle tam not alan Musaba, kanatlardaki etkinliğiyle tribünlerin güvenini kazandı. Hollandalı yıldız 13 resmi maçta 2 gol, 5 atarak 7 gole direkt katkı yaptı. Devre arasının flaş hamlesi N'Golo Kante de hem fiziksel olarak ısınmaya hem de takım arkadaşlarına alışmaya başladı.

GUENDOUZİ ALKIŞLARI KAPTI

Matteo Guendouzi geldiği günden bu yana Fenerbahçe taraftarlarını çok mutlu etti. Süper Kupa finalinde Galatasaray filelerini çok şık bir golle havalandıran Fransız orta saha, özellikle son Samsunspor maçında da alkışları kaptı. 1 gol atan, 1 topu direkten dönen ve üçüncü golde de pozisyonun içinde Matteo Guendouzi, hırsı ve performansıyla büyük beğeni topladı.

İLK 11'E GİRDİLER 

Sarı lacivertlilerde devre arasında takıma katılan yeni yıldızlar hemen ilk 11'e dahil oldu. Guendouzi ve Musaba gelir gelmez, Süper Kupa'da hemen sahaya çıktı. Kante de benzer şekilde Tedesco tarafından ilk 11'e monte edildi. Sidiki Cherif de son 4 resmi maçta ilk 11'de çıkmaya başladı. Mert Günok ise Türkiye Kupası'nda 3 maçta da ilk 11'de yer aldı.

N'GOLO KANTE ISINMAYA BAŞLADI

Ara transferde Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımından gelen N'Golo Kante adım adım istenen form düzeyine yaklaşıyor. Fiziksel olarak toparlanan Kante, defansif rakamlarıyla öne çıktı. İngiltere'de 2-1 kazanılan Nottingham Forest maçında 5 top kazanan, 5 ikili mücadele kazanan, 2 de hücum kesen Kante, yüzde 92 pas isabeti yakaladı. Fransız orta saha, Samsun maçında da 7 top kapmayla oynadı.

MERT GÜNOK'TAN 3 MAÇ

Sarı-lacivertli takıma 10 yıl sonra geri dönen kaleci Mert Günok, sezonun ikinci yarısında üç maçta oynadı. Deneyimli file bekçisi, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beyoğlu Yeniçarşı, Erzurum ve Gaziantep maçlarında kaleye geçti. 3 maçta sadece 1 gol kalesinde gören Mert, 3 galibiyet de direkt etki etti.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.