Beşiktaş'ta transfer gerçeği: Kevin Andrade

Beşiktaş'ın kış transfer döneminde yakından ilgilendiği Kevin Andrade transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı.



Siyah-beyazlı yönetimin, Rusya Ligi ekiplerinden Baltika Kaliningrad forması giyen 26 yaşındaki Kolombiyalı stoper Kevin Andrade ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.



Ancak transferin son anda iptal olmasına oyuncunun menajerinin talep ettiği yüksek komisyon bedeli neden oldu. Menajerin istediği rakamın kulüp yönetimi tarafından kabul edilmemesi üzerine transfer rafa kaldırıldı.



SERDAL ADALI'DAN VETO



Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da sürece müdahil olduğu ve transferi veto ettiği belirtildi. Adalı'nın, "Beşiktaş'ın parası kıymetlidir." diyerek yüksek komisyon talebine onay vermediği ifade edildi.







