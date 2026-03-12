11 Mart
Leverkusen-Arsenal
1-1
11 Mart
Bodo/Glimt-Sporting CP
3-0
11 Mart
Real Madrid-M.City
3-0
11 Mart
PSG-Chelsea
5-2
11 Mart
İstanbulspor-Amed Sportif
0-4
11 Mart
Hatayspor-Sivasspor
1-2
11 Mart
Ümraniye-Erzurumspor
3-1
11 Mart
Keçiörengücü-Sakaryaspor
1-1

Halil Umut Meler'den Şampiyonlar Ligi'ni karıştıran düdük!

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Bayer Leverkusen-Arsenal maçında düdük çaldı. Halil Umut Meler'in maçın son dakikalarında Arsenal lehine verdiği penaltı kararı tartışma yarattı. Bayer Leverkusen cephesi, Türk hakeme büyük tepki gösterdi.

calendar 12 Mart 2026 07:58 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2026 08:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayer Leverkusen ile Arsenal Almanya'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Türk hakem Halil Umut Meler yönetti. 

Karşılaşmanın önüne geçen an ise son dakikalarda verilen penaltı kararı oldu.

PENALTI KARARI MAÇA DAMGA VURDU

Bayer Leverkusen'in 1-0 önde götürdüğü karşılaşmanın son bölümünde Arsenal atağında Noni Madueke sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Madueke, Alejandro Grimaldo'nun müdahalesi sonrası yerde kalırken Halil Umut Meler tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi.

Arsenal'de penaltıyı kullanan Kai Havertz, 89. dakikada topu ağlara gönderdi ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

HJULMAND'DAN TEPKİ

Karşılaşmanın ardından Bayer Leverkusen cephesinden hakem kararına sert tepki geldi. Alman ekibinin teknik direktörü Kasper Hjulmand, verilen penaltının hatalı olduğunu savundu.

Hjulmand maç sonu açıklamasında, "Madueke'ye hiçbir temas olmadı ve sonra yere düştü." ifadelerini kullandı.



Deneyimli teknik adam, pozisyonun penaltı olmadığı görüşünü yineleyerek, "Hakem düdüğü çalmamış olsa ve VAR incelese penaltı olmazdı. Orada penaltı görmüyorum." sözleriyle karara itiraz etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
