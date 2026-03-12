Gabriel Sara'nın gözü Carlo Ancelotti'de

Galatasaray'ın 8 numarası Gabriel Sara, büyük hayaline bir adım daha yaklaşıyor. Brezilya Milli Takımı tarafından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yakından takip edilen sambacı, Juventus ve Liverpool maçlarındaki performansıyla sınavı başarıyla geçti.
TAFFAREL'DEN OLUMLU REFERANS
Milli takımda kaleci antrenörü olarak görev yapan Galatasaray'ın eski kalecisi Cláudio Taffarel, Sara için olumlu referans verdi.
ANCELOTTI'DEN KADRO DAVETİ BEKLENİYOR
Teknik direktör Carlo Ancelotti, Fransa ve Hırvatistan ile oynanacak maçların kadrosuna 25 yaşındaki orta sahayı davet etmeye hazırlanıyor. Newcastle'dan Bruno Guimarães'in sakatlığı sonrası orta sahada alternatif arayışına giren Ancelotti, Galatasaraylı Sara'yı izleyip beğendi. Önümüzdeki günlerde milli takımdan davet alması bekleniyor.
TAFFAREL'DEN OLUMLU REFERANS
Milli takımda kaleci antrenörü olarak görev yapan Galatasaray'ın eski kalecisi Cláudio Taffarel, Sara için olumlu referans verdi.
ANCELOTTI'DEN KADRO DAVETİ BEKLENİYOR
Teknik direktör Carlo Ancelotti, Fransa ve Hırvatistan ile oynanacak maçların kadrosuna 25 yaşındaki orta sahayı davet etmeye hazırlanıyor. Newcastle'dan Bruno Guimarães'in sakatlığı sonrası orta sahada alternatif arayışına giren Ancelotti, Galatasaraylı Sara'yı izleyip beğendi. Önümüzdeki günlerde milli takımdan davet alması bekleniyor.