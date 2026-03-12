12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
20:45
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
20:45
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
23:00
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
15:30
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
20:00
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
16:00
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
13:30
12 Mart
Fiorentina-Rakow
23:00
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
23:00
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
23:00
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
20:45
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
20:45
12 Mart
Bologna-Roma
20:45
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
20:45
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
23:00
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
23:00
12 Mart
Ferencvaros-Braga
23:00
12 Mart
Genk-Freiburg
23:00
12 Mart
Lille-Aston Villa
20:45
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
20:45
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
15:30

Paul Onuachu, Trabzonspor tarihine geçebilir

22 maçta 20 kez fileleri sarsan Paul Onuachu, 4 gol atarsa Sörloth'u, 5 kez ağları sarsarsa Şota'yı yakalayacak. 6 kez sahne alırsa da en çok gol atan yabancı olacak.

calendar 12 Mart 2026 11:18
Paul Onuachu, Trabzonspor tarihine geçebilir
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 3-1 yenen Trabzonspor'da 2 gol atan Paul Onuachu, son haftalardaki etkili performansıyla takımının skor yükünü sırtlıyor.

Kiralık olarak başladığı 2023-2024 sezonunda gösterdiği mücadeleyle fark yaratan Nijeryalı santrfor, sezon başında bonservisiyle transfer edilmişti. İlk sezonunda 21 maçta 15 gol kaydeden Onuachu, bu sezon 22 maçta 20 golle performansını daha da yukarı taşıdı.



SORLOTH VE ŞOTA'YI HEDEFLİYOR

İlk döneminde maç başına 0,71 gol ortalaması yakalayan Onuachu, bu sezon 0,90 ortalamayla oynuyor. Nijeryalı forvet, 1995-96'da 25 gol atan Şota Arveladze ve 2019-20'de 24 golle aynı başarıyı gösteren Alexander Sörloth'a yaklaşmış durumda. Kalan 9 haftada 4 gol atarsa Sörloth'u, 5 golle Şota'yı yakalayacak. Eğer 6 gol daha eklerse, Trabzonspor tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını elde edecek.



TAKIMIN GOL YÜZDESİNİN YÜZDE 39'U ONUACHU'DAN

Trabzonspor'un Süper Lig'de attığı 51 golün 20'sine imza atan Onuachu, takımının gollerinin yüzde 39'unda etkili oldu. Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra ligde üst üste 7 maçta 9 gol atan Nijeryalı yıldız, gol yükünü tek başına çekiyor.



GOL KRALLIĞINDA ZİRVE

Bu sezon gol krallığı yarışında da farkı açan Onuachu, 20 golle zirvede yer alıyor. Onuachu'yu 16 golle Shomurodov, 13'er golle Talisca ve Icardi takip ediyor. Kulüp tarihinde 6. kez gol krallığı elde etme şansı bulunan Onuachu, daha önce Necmi Perekli, Fatih Tekke, Şota Arveladze, Burak Yılmaz ve Alexander Sörloth'un ulaştığı bu unvanı tek başına kazanabilir.



KARİYERİNDE YENİ BİR SAYFA AÇTI

Danimarka, Belçika, İngiltere ve Türkiye liglerinde toplam 342 maçta 175 gol ve 33 asistlik performans sergileyen Onuachu, özellikle Trabzonspor formasıyla kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 21 bin 761 dakika sahada kalan Nijeryalı forvet, bordo-mavili formayla yakaladığı istikrarlı grafiğiyle dikkat çekiyor.



AUGUSTO TAKİP EDİYOR

Süper Lig'de attığı 51 golün 16'sı kafa vuruşuyla gelirken, Trabzonspor'un hava toplarındaki etkinliğinde Onuachu büyük pay sahibi. 2.01 boyundaki Nijeryalı santrfor, ligdeki 20 golünün 8'ini kafayla kaydederek krallık yarışında da fark yaratıyor. Onuachu'nun ardından Augusto 4 kafa golüyle, savunmadan hücuma çıkan Nwaiwu 2, Stefan Savic 1 golle katkı sağladı. Sezon içinde takımdan ayrılan Sikan ise 1 kafa golüyle skor katkısında bulundu.

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
