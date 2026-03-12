Paul Onuachu, Trabzonspor tarihine geçebilir

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 3-1 yenen Trabzonspor'da 2 gol atan Paul Onuachu, son haftalardaki etkili performansıyla takımının skor yükünü sırtlıyor.
Kiralık olarak başladığı 2023-2024 sezonunda gösterdiği mücadeleyle fark yaratan Nijeryalı santrfor, sezon başında bonservisiyle transfer edilmişti. İlk sezonunda 21 maçta 15 gol kaydeden Onuachu, bu sezon 22 maçta 20 golle performansını daha da yukarı taşıdı.
SORLOTH VE ŞOTA'YI HEDEFLİYOR
İlk döneminde maç başına 0,71 gol ortalaması yakalayan Onuachu, bu sezon 0,90 ortalamayla oynuyor. Nijeryalı forvet, 1995-96'da 25 gol atan Şota Arveladze ve 2019-20'de 24 golle aynı başarıyı gösteren Alexander Sörloth'a yaklaşmış durumda. Kalan 9 haftada 4 gol atarsa Sörloth'u, 5 golle Şota'yı yakalayacak. Eğer 6 gol daha eklerse, Trabzonspor tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını elde edecek.
TAKIMIN GOL YÜZDESİNİN YÜZDE 39'U ONUACHU'DAN
Trabzonspor'un Süper Lig'de attığı 51 golün 20'sine imza atan Onuachu, takımının gollerinin yüzde 39'unda etkili oldu. Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra ligde üst üste 7 maçta 9 gol atan Nijeryalı yıldız, gol yükünü tek başına çekiyor.
GOL KRALLIĞINDA ZİRVE
Bu sezon gol krallığı yarışında da farkı açan Onuachu, 20 golle zirvede yer alıyor. Onuachu'yu 16 golle Shomurodov, 13'er golle Talisca ve Icardi takip ediyor. Kulüp tarihinde 6. kez gol krallığı elde etme şansı bulunan Onuachu, daha önce Necmi Perekli, Fatih Tekke, Şota Arveladze, Burak Yılmaz ve Alexander Sörloth'un ulaştığı bu unvanı tek başına kazanabilir.
KARİYERİNDE YENİ BİR SAYFA AÇTI
Danimarka, Belçika, İngiltere ve Türkiye liglerinde toplam 342 maçta 175 gol ve 33 asistlik performans sergileyen Onuachu, özellikle Trabzonspor formasıyla kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 21 bin 761 dakika sahada kalan Nijeryalı forvet, bordo-mavili formayla yakaladığı istikrarlı grafiğiyle dikkat çekiyor.
AUGUSTO TAKİP EDİYOR
Süper Lig'de attığı 51 golün 16'sı kafa vuruşuyla gelirken, Trabzonspor'un hava toplarındaki etkinliğinde Onuachu büyük pay sahibi. 2.01 boyundaki Nijeryalı santrfor, ligdeki 20 golünün 8'ini kafayla kaydederek krallık yarışında da fark yaratıyor. Onuachu'nun ardından Augusto 4 kafa golüyle, savunmadan hücuma çıkan Nwaiwu 2, Stefan Savic 1 golle katkı sağladı. Sezon içinde takımdan ayrılan Sikan ise 1 kafa golüyle skor katkısında bulundu.
