12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
20:45
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
20:45
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
23:00
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
15:30
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
20:00
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
16:00
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
13:30
12 Mart
Fiorentina-Rakow
23:00
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
23:00
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
23:00
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
20:45
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
20:45
12 Mart
Bologna-Roma
20:45
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
20:45
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
23:00
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
23:00
12 Mart
Ferencvaros-Braga
23:00
12 Mart
Genk-Freiburg
23:00
12 Mart
Lille-Aston Villa
20:45
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
20:45
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
15:30

Lakers'ın Austin Reaves planı ortaya çıktı

Los Angeles Lakers'ın bu yaz Austin Reaves'e beş yıl için toplam 240 milyon dolarlık bir sözleşme teklif etmeyi planladığı ve Utah Jazz ile diğer bazı takımların ilgisine rağmen oyuncunun sınırsız serbest oyuncu olmak için opsiyonunu reddetmesinin beklendiği bildirildi.

calendar 12 Mart 2026 13:00 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2026 13:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Lakers'ın Austin Reaves planı ortaya çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Los Angeles Lakers'ın bu yaz Austin Reaves'e beş yıl için toplam 240 milyon dolarlık bir sözleşme teklif etmeyi planladığı ve Utah Jazz ile diğer bazı takımların ilgisine rağmen oyuncunun sınırsız serbest oyuncu olmak için opsiyonunu reddetmesinin beklendiği bildirildi.

Lakers Daily'nin haberine göre, serbest oyuncu dönemi başladığında Lakers yönetimi Reaves'e bu büyük kontratı sunmayı planlıyor.

Reaves'in önümüzdeki sezon için oyuncu opsiyonunu reddederek sınırsız serbest oyuncu statüsüne geçmesi bekleniyor.

Aynı habere göre Lakers, draft edilmeden lige giren guardı kaybetme konusunda "hiçbir endişe" taşımıyor çünkü oyuncunun kariyerinin tamamını Lakers formasıyla geçirmek istediğine inanılıyor.

Reaves 2021'den bu yana NBA'de forma giyiyor ve Luka Dončić, LeBron James ve başantrenör JJ Redick ile yakın ilişkiler kurmuş durumda.

Bu sezon Reaves kariyerinin en iyi performansını sergileyerek maç başına 23.7 sayı, 4.8 ribaund ve 5.5 asist ortalamaları yakalarken sahadan yüzde 49.5 ve üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 37.5 ile oynuyor.

Bleacher Report'tan Eric Pincus, Buha's Block programında Utah Jazz'ın Reaves'e olan ilgisine değindi.

"Utah Jazz'ın Austin Reaves'i beğendiğini duydum. Bu şaşırtıcı değil ama Austin ile ilgilenen takımlardan biri olabilirler."

Pincus ayrıca teorik bir sign-and-trade ihtimalinden de bahsetti.

"Teorik olarak Walker Kessler ve bazı draft haklarının Lakers'a geldiği, Austin'in ise Utah'a gittiği bir takas yapılabilir."

Pincus sözlerini şöyle tamamladı:

"Güvendiğim kişilerden Utah'ın Austin'i gerçekten çok sevdiğini duydum. Bunun abartılı bir yorum olduğunu düşünmüyorum. Lakers'ın da uzun süredir Kessler ile bağlantılı olduğunu biliyorum."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.