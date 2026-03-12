Los Angeles Lakers'ın bu yaz Austin Reaves'e beş yıl için toplam 240 milyon dolarlık bir sözleşme teklif etmeyi planladığı ve Utah Jazz ile diğer bazı takımların ilgisine rağmen oyuncunun sınırsız serbest oyuncu olmak için opsiyonunu reddetmesinin beklendiği bildirildi.



Lakers Daily'nin haberine göre, serbest oyuncu dönemi başladığında Lakers yönetimi Reaves'e bu büyük kontratı sunmayı planlıyor.



Reaves'in önümüzdeki sezon için oyuncu opsiyonunu reddederek sınırsız serbest oyuncu statüsüne geçmesi bekleniyor.



Aynı habere göre Lakers, draft edilmeden lige giren guardı kaybetme konusunda "hiçbir endişe" taşımıyor çünkü oyuncunun kariyerinin tamamını Lakers formasıyla geçirmek istediğine inanılıyor.



Reaves 2021'den bu yana NBA'de forma giyiyor ve Luka Dončić, LeBron James ve başantrenör JJ Redick ile yakın ilişkiler kurmuş durumda.



Bu sezon Reaves kariyerinin en iyi performansını sergileyerek maç başına 23.7 sayı, 4.8 ribaund ve 5.5 asist ortalamaları yakalarken sahadan yüzde 49.5 ve üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 37.5 ile oynuyor.



Bleacher Report'tan Eric Pincus, Buha's Block programında Utah Jazz'ın Reaves'e olan ilgisine değindi.



"Utah Jazz'ın Austin Reaves'i beğendiğini duydum. Bu şaşırtıcı değil ama Austin ile ilgilenen takımlardan biri olabilirler."



Pincus ayrıca teorik bir sign-and-trade ihtimalinden de bahsetti.



"Teorik olarak Walker Kessler ve bazı draft haklarının Lakers'a geldiği, Austin'in ise Utah'a gittiği bir takas yapılabilir."



Pincus sözlerini şöyle tamamladı:



"Güvendiğim kişilerden Utah'ın Austin'i gerçekten çok sevdiğini duydum. Bunun abartılı bir yorum olduğunu düşünmüyorum. Lakers'ın da uzun süredir Kessler ile bağlantılı olduğunu biliyorum."



