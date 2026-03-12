Aral Şimşir'den Fenerbahçe ve Trabzonspor itirafı!

Midtjylland forması giyen Aral Şimşir, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.



"FUTBOLA GEÇ BAŞLADIM"



"Aslında futbola biraz geç başladım. 9-9,5 yaşlarındaydım. Babam daha önce başlamamı istemiyordu. Sınıfta bir arkadaşım vardı; okulda oynarken babası beni görmüştü. Babası da o zaman oynadığım kulübün antrenörüydü. Beni gördükten sonra kulübe almak istedi. Orada 2-2,5 sene oynadım. Ondan sonra aynı yerde farklı bir kulübe transfer oldum. 1,5 sene de orada oynadım. Ardından doğduğum, büyüdüğüm yerde iki kulüp vardı. En iyi oyuncuları alıyorlardı. 1,5 sene de orada oynadım, 15 yaşıma kadar. 15'ten sonra bizi bazı kulüpler istedi; neredeyse her kulüp istiyordu."



"BURAYA OSIMHEN VE SANE GİBİ FUTBOLCULARI GETİREMEZSİNİZ"



"Yakaladığım formun tek sebebi, sezon boyunca hiç sakatlanmamam. Buranın ekonomisi, Süper Lig'in ekonomisi gibi değil. Buraya Osimhen ve Sane gibi oyuncuları getiremezsiniz. Ama yine de takım olarak burası çok disiplinli. Burada kimse kendisini takımın üzerinde göremez."



"FUTBOL STİLİM İSPANYA'YA YAKIN"



"Benim futbol stilim İspanya'ya yatkın. Orada oynamayı çok isterim. Babam her zaman, 'Nerede mutluysan orada oyna' derdi. Ben de mutlu olduğum bir yere gitmek isterim, o zaman daha iyi performans gösteriyorum. Bir lig söylesem İspanya Ligi'ni söylerim."



"MESSI VE HAZARD'I ÖRNEK ALIYORUM"



"En çok örnek aldığım futbolcu tabii ki Messi'dir. Hazard'ı da çok örnek alıyorum. Hem oyun stilimiz hem de vücut yapımız Hazard ile benziyor. Nasıl driplin nasıl asist yaptıklarına bakıyorum en çok onları örnek alıyorum."



"TRABZONSPOR'DAN TEKLİF ALDIM"



"Benim en büyük hayallerimden biri, daha iyi bir lige ve kulübe gitmek. O ara sıcak bakıyordum. Trabzonspor, Türkiye'de çok büyük bir kulüp. Trabzonspor'un benimle ilgilenmesini motivasyon olarak görmüştüm. Yaz transfer döneminde ne olacağını bilemiyorum. Ama tabii ki daha büyük bir kulüpte oynamak, hayallerimden biri. Büyük ihtimalle Midtjylland'da son sezonum. Yakaladığım seviyeyi korursam, yaz aylarında ayrılabilirim."



"MİLLİ TAKIMA HİÇ DÜŞÜNMEDEN EVET DEDİM"



"Aradılar, hemen 'evet' dedim. O zaman Trabzonspor'a karşı Youth League oynamıştık FC Midtjylland ile. Birkaç gün sonra Tolunay Kafkas hoca aramıştı. O ara U21 takımının antrenörüydü. 'Aral, seni U21 Milli Takımı'na istiyorum. Biz her şeyi halledeceğiz. Gelmek ister misin?' dedi. Bir saniye düşünmedim. O da benim için büyük bir hayaldi. Süreç çok kısaydı. Hiç düşünmeden 'evet' dedim. Ondan sonra kamptaydım. U21 takımında oynadıktan sonra Danimarka Milli Takımı'na geri geçemezsin' demek için aradılar. Ben de kuralın nasıl olduğunu bildiğimi söyledim."



"FENERBAHÇE'NİN OLMASINI İSTERDİM"



"Fenerbahçe'nin olmasını isterdim. Geçen sezon da Fenerbahçe'ye karşı oynamıştık. Maalesef evimizde oynamıştık. Dışarıda oynamayı denemek isterdim. Büyük bir taraftarın önünde, 50 bin kişinin önünde oynamak isterdim."



