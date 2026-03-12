12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
20:45
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
20:45
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
23:00
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
15:30
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
20:00
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
16:00
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
13:30
12 Mart
Fiorentina-Rakow
23:00
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
23:00
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
23:00
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
20:45
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
20:45
12 Mart
Bologna-Roma
20:45
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
20:45
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
23:00
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
23:00
12 Mart
Ferencvaros-Braga
23:00
12 Mart
Genk-Freiburg
23:00
12 Mart
Lille-Aston Villa
20:45
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
20:45
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
15:30

Trabzonspor, Fatih Tekke ile şahlandı!

Fatih Tekke, Ertuğrul Doğan yönetiminde 2.02 ortalama yakalayarak 6 teknik direktör arasında en çok puan ortalaması yapan kişi oldu.

12 Mart 2026 12:09
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fatih Tekke, Ertuğrul Doğan yönetiminde Trabzonspor tarihinin en yüksek puan ortalamasına sahip teknik direktörü oldu.

Bordo-mavili takım, geçen sezon ligin 27. haftasında Hatay'a mağlup olduktan sonra Şenol Güneş'in yerine Tekke ile sahaya çıktı.

48 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde takım, geçen sezon 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 19 puan topladı ve ligi 51 puanla 7. sırada tamamladı. Bu sezon ise 25. hafta sonunda 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 54 puan toplayan Trabzonspor, ligin zirvesine yaklaşarak üçüncü sırada yer aldı.

ŞAMPİYONLUK SONRASI EN İYİ DÖNEM

Tekke yönetiminde Trabzonspor, 2021-22 şampiyonluğundan sonraki en başarılı dönemini yaşıyor. 2021-22 sezonunda 25 maçta 60 puan toplayan bordo-mavililer, şampiyonluk sonrası sezonlarda inişli çıkışlı bir grafik çizmişti. Bu sezon 54 puanla 3. sırada yer alarak, son dört yılın en verimli performansını sergiledi.

İKİNCİ SIRA AVCI'NIN

Şampiyonluk sezonunun teknik direktörü Abdullah Avcı, Doğan dönemi ikinci döneminde 31 maçta 17 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Bu süreçte maç başına 1,80 puan ortalaması yakalayan Avcı, Tekke'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

TEK YABANCI BJELICA


Doğan döneminde bordo-mavililer görev yapan tek yabancı teknik direktör ise Nenad Bjelicaoldu. Hırvat çalıştırıcıyla 16 lig maçına çıkan Trabzonspor, 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet ile 1,50 puan ortalaması elde etti.

GÜNEŞ'İN SON DÖNEMİ UZUN SÜRMEDİ

Şenol Güneş'in Doğan dönemindeki 5. teknik direktörlüğü 188 gün sürdü. Bu dönemde Trabzonspor, 23 lig maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 1,30 puan ortalamasında kaldı.

TEKKE'NİN PUAN ORTALAMASI FARK YARATIYOR

Tekke, 36 lig maçında 21 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 2,02 puan ortalaması yakaladı. Bu oran, Doğan döneminde görev yapan diğer çalıştırıcıların performansını geride bırakıyor: Avcı 1,80, Bjelica 1,50, Orhan Ak 1,50, Güneş 1,30 ve İhsan Derelioğlu 0,66 puan ortalamasıyla kayıtlara geçti. Tekke, 36 haftadır görevini sürdürürken Avcı 31, Güneş ise 23 maçta görev aldı.  


 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
