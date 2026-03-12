Trabzonspor, Fatih Tekke ile şahlandı!

Fatih Tekke, Ertuğrul Doğan yönetiminde Trabzonspor tarihinin en yüksek puan ortalamasına sahip teknik direktörü oldu.



Bordo-mavili takım, geçen sezon ligin 27. haftasında Hatay'a mağlup olduktan sonra Şenol Güneş'in yerine Tekke ile sahaya çıktı.



48 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde takım, geçen sezon 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 19 puan topladı ve ligi 51 puanla 7. sırada tamamladı. Bu sezon ise 25. hafta sonunda 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 54 puan toplayan Trabzonspor, ligin zirvesine yaklaşarak üçüncü sırada yer aldı.





ŞAMPİYONLUK SONRASI EN İYİ DÖNEM





Tekke yönetiminde Trabzonspor, 2021-22 şampiyonluğundan sonraki en başarılı dönemini yaşıyor. 2021-22 sezonunda 25 maçta 60 puan toplayan bordo-mavililer, şampiyonluk sonrası sezonlarda inişli çıkışlı bir grafik çizmişti. Bu sezon 54 puanla 3. sırada yer alarak, son dört yılın en verimli performansını sergiledi.





İKİNCİ SIRA AVCI'NIN





Şampiyonluk sezonunun teknik direktörü Abdullah Avcı, Doğan dönemi ikinci döneminde 31 maçta 17 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Bu süreçte maç başına 1,80 puan ortalaması yakalayan Avcı, Tekke'nin ardından ikinci sırada yer aldı.





TEK YABANCI BJELICA







Doğan döneminde bordo-mavililer görev yapan tek yabancı teknik direktör ise Nenad Bjelicaoldu. Hırvat çalıştırıcıyla 16 lig maçına çıkan Trabzonspor, 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet ile 1,50 puan ortalaması elde etti.





GÜNEŞ'İN SON DÖNEMİ UZUN SÜRMEDİ





Şenol Güneş'in Doğan dönemindeki 5. teknik direktörlüğü 188 gün sürdü. Bu dönemde Trabzonspor, 23 lig maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 1,30 puan ortalamasında kaldı.





TEKKE'NİN PUAN ORTALAMASI FARK YARATIYOR





Tekke, 36 lig maçında 21 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 2,02 puan ortalaması yakaladı. Bu oran, Doğan döneminde görev yapan diğer çalıştırıcıların performansını geride bırakıyor: Avcı 1,80, Bjelica 1,50, Orhan Ak 1,50, Güneş 1,30 ve İhsan Derelioğlu 0,66 puan ortalamasıyla kayıtlara geçti. Tekke, 36 haftadır görevini sürdürürken Avcı 31, Güneş ise 23 maçta görev aldı.





