12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
20:45
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
20:45
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
23:00
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
15:30
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
20:00
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
16:00
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
1-367'
12 Mart
Fiorentina-Rakow
23:00
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
23:00
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
23:00
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
20:45
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
20:45
12 Mart
Bologna-Roma
20:45
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
20:45
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
23:00
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
23:00
12 Mart
Ferencvaros-Braga
23:00
12 Mart
Genk-Freiburg
23:00
12 Mart
Lille-Aston Villa
20:45
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
20:45
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
15:30

Down sendromlu Elif atletizmde çifte başarı elde etti

calendar 12 Mart 2026 14:46 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2026 14:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Down sendromlu Elif atletizmde çifte başarı elde etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Isparta'da özel gereksinimli öğrenciler için düzenlenen atletizm yarışlarında 100 ve 200 metrede birincilik elde eden Down sendromlu ortaokul öğrencisi Elif Akpınar'ın hayatı sporla değişti.

Hareket eğitmeni ve antrenör Hüseyin Kuşçu tarafından atletizmdeki yeteneği keşfedilerek, spora yönlendirilen Nazmiye Demirel Ortaokulu Özel Eğitim 7. sınıf öğrencisi Elif, kendisini bu alanda geliştirmeye çalıştı.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen atletizm koşu yarışlarında mücadele eden Elif, Yıldız Kızlar 100 metre ve 200 metre kategorilerinde şampiyonluk elde etti.

Antrenör Kuşçu, gazetecilere, Elif ile yaklaşık bir yıldır çalıştıklarını ve öğrencinin bu süreçte büyük gelişim gösterdiğini söyledi.

Özel gereksinimli çocukların toplum içinde önemli roller üstlenebileceğini belirten Kuşçu, Elif'in zamanla daha güçlü hale geldiğini ve kendini ifade etme becerisinin geliştiğini vurguladı.

Elif'in annesi Zehra Akpınar da kızını sağlıklı yaşam sürdürebilmesi için spora yönlendirdiklerini ifade etti.

Spora başladıktan sonra kızında önemli gelişmeler gözlemlediklerini anlatan Akpınar, "Spor sayesinde Elif daha hareketli, kendi işlerini takip edebilen ve kendisini daha iyi ifade edebilen bir çocuk haline geldi." dedi.

Elif ise kazandığı madalyalardan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, özel gereksinimli bireyleri spor yapmaya davet etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
