12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
20:45
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
20:45
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
23:00
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
15:30
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
20:00
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
16:00
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
1-368'
12 Mart
Fiorentina-Rakow
23:00
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
23:00
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
23:00
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
20:45
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
20:45
12 Mart
Bologna-Roma
20:45
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
20:45
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
23:00
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
23:00
12 Mart
Ferencvaros-Braga
23:00
12 Mart
Genk-Freiburg
23:00
12 Mart
Lille-Aston Villa
20:45
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
20:45
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
15:30

Muğlaspor'da seri bitti, zirve kaçtı

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Muğlaspor, deplasmanda Elazığspor'a 1-0 yenilerek liderlik yarışında puan kaybı yaptı.

calendar 12 Mart 2026 14:00 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2026 14:01
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Muğlaspor'da seri bitti, zirve kaçtı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor, deplasmanda Elazığspor'a 1-0 yenilerek zirve yarışında ağır yara aldı.

Yeşil-beyazlılar, tam 18 maç sonra kaybederek hem müthiş serisini sonlandırdı hem de lider Batman Petrolspor'un 3 puan gerisine düştü.

Son yenilgisini 25 Ekim 2025 tarihinde deplasmanda Adana 01 FK karşısında alan Muğla ekibi, yaklaşık 5 ay sonra yenilgiyle tanışıp liderlikten oldu.

Bitime 8 maç kala rakibinin 3 puan gerisinde ikinciliğe gerileyen Muğlaspor, ilk maçta evinde 2-0 yendiği lider Batman Petrolspor'la 4 hafta sonra karşılaşacak.

SON HAFTALAR YAKTI

Muğlaspor son haftalarda önemli kayıplarla düşüş yaşadı. Ege temsilcisi son 4 maçta sadece 1 kez kazanabildi.

İskenderunspor ve 24Erzincanspor'la (D) golsüz berabere kalıp geçen hafta evinde Adana 01 FK'yı uzatmalarda attığı gollerle 2-0 yenen Muğlaspor, Elazığ'dan ise puansız döndü.

Muğlaspor'un kıyasıya şampiyonluk mücadelesi verdiği rakibi Batman Petrolspor ise dün iç sahada Karacabey Belediyespor engelini 4-1 aştı.

Teknik direktör Besim Durmuş önlerinde 8 maç daha olduğunu dile getirerek moral bozmadan çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.