Muğlaspor'da seri bitti, zirve kaçtı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor, deplasmanda Elazığspor'a 1-0 yenilerek zirve yarışında ağır yara aldı.



Yeşil-beyazlılar, tam 18 maç sonra kaybederek hem müthiş serisini sonlandırdı hem de lider Batman Petrolspor'un 3 puan gerisine düştü.



Son yenilgisini 25 Ekim 2025 tarihinde deplasmanda Adana 01 FK karşısında alan Muğla ekibi, yaklaşık 5 ay sonra yenilgiyle tanışıp liderlikten oldu.



Bitime 8 maç kala rakibinin 3 puan gerisinde ikinciliğe gerileyen Muğlaspor, ilk maçta evinde 2-0 yendiği lider Batman Petrolspor'la 4 hafta sonra karşılaşacak.



SON HAFTALAR YAKTI



Muğlaspor son haftalarda önemli kayıplarla düşüş yaşadı. Ege temsilcisi son 4 maçta sadece 1 kez kazanabildi.



İskenderunspor ve 24Erzincanspor'la (D) golsüz berabere kalıp geçen hafta evinde Adana 01 FK'yı uzatmalarda attığı gollerle 2-0 yenen Muğlaspor, Elazığ'dan ise puansız döndü.



Muğlaspor'un kıyasıya şampiyonluk mücadelesi verdiği rakibi Batman Petrolspor ise dün iç sahada Karacabey Belediyespor engelini 4-1 aştı.



Teknik direktör Besim Durmuş önlerinde 8 maç daha olduğunu dile getirerek moral bozmadan çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.



