12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
20:45
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
20:45
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
23:00
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
15:30
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
20:00
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
16:00
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
1-263'
12 Mart
Fiorentina-Rakow
23:00
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
23:00
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
23:00
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
20:45
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
20:45
12 Mart
Bologna-Roma
20:45
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
20:45
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
23:00
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
23:00
12 Mart
Ferencvaros-Braga
23:00
12 Mart
Genk-Freiburg
23:00
12 Mart
Lille-Aston Villa
20:45
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
20:45
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
15:30

Denizlispor amatörde de tutunamadı

Bölgesel Amatör Lig'de yer alan Denizlispor, Süper Lig döneminden yabancı oyuncularından Tiago Lopes'e olan borcu yüzünden 6 puan daha silme cezası aldı.

calendar 12 Mart 2026 13:47
Haber: DHA
Denizlispor amatörde de tutunamadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Denizlispor bu sezon tarihinde ilk kez düştüğü Bölgesel Amatör Lig'de de eski borçlarından kurtulamadı.

Bu sezon daha önce de eski yabancılarına olan borçları yüzünden FIFA tarafından 6 puanı silinen Denizlispor, Süper Lig döneminden yabancı oyuncularından Tiago Lopes'e olan borcu yüzünden 6 puan daha silme cezası aldı.

Futbol Federasyonu, yıllardır transfer yasakları yüzünden takviye yapamayıp Bölgesel Amatör Lig 7'nci Grup'ta altyapı oyuncularıyla mücadele eden Denizlispor'un puan silme cezasını tabloya yansıttı. Toplam 12 puanı silinen Denizli, grupta 2 puanla son sıraya gerileyerek kurtuluş umutlarını tüketti.

Süper Lig döneminden olan borçları yüzünden 5 yıldır transfer yapamayan Denizlispor, 2021'de Süper Lig'e veda ettikten sonra 4 yıl içinde 4 kez küme düşerek kendisini amatörde bulmuştu.

Ege temsilcisi yeni sezonda Denizli Süper Amatör Lig'de yer alacak. Son 5 yıldır puan silme cezalarıyla sarsılan Denizlispor geçen sezon 3'üncü Lig'deyken de yine Tiago Lopes'e olan borcu yüzünden 6 puan silme cezası alarak küme düşmekten kurtulamamıştı.

Denizli yönetimi, "Denizlispor'umuza 20-06-2019 tarihinde transfer olan Tiago Jorge Oliveira Lopes'in oynadığı dönemlerdeki alacaklarının ödenmemesinden dolayı, FİFA tarafından 31.07.2025 tarihinde Denizlisporumuza 6 puan silme cezası verilmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu da 10.03.2026 tarihinde FİFA tarafından verilen cezayı uygulamıştır" açıklamasını yaptı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
