Denizlispor amatörde de tutunamadı

Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Denizlispor bu sezon tarihinde ilk kez düştüğü Bölgesel Amatör Lig'de de eski borçlarından kurtulamadı.



Bu sezon daha önce de eski yabancılarına olan borçları yüzünden FIFA tarafından 6 puanı silinen Denizlispor, Süper Lig döneminden yabancı oyuncularından Tiago Lopes'e olan borcu yüzünden 6 puan daha silme cezası aldı.



Futbol Federasyonu, yıllardır transfer yasakları yüzünden takviye yapamayıp Bölgesel Amatör Lig 7'nci Grup'ta altyapı oyuncularıyla mücadele eden Denizlispor'un puan silme cezasını tabloya yansıttı. Toplam 12 puanı silinen Denizli, grupta 2 puanla son sıraya gerileyerek kurtuluş umutlarını tüketti.



Süper Lig döneminden olan borçları yüzünden 5 yıldır transfer yapamayan Denizlispor, 2021'de Süper Lig'e veda ettikten sonra 4 yıl içinde 4 kez küme düşerek kendisini amatörde bulmuştu.



Ege temsilcisi yeni sezonda Denizli Süper Amatör Lig'de yer alacak. Son 5 yıldır puan silme cezalarıyla sarsılan Denizlispor geçen sezon 3'üncü Lig'deyken de yine Tiago Lopes'e olan borcu yüzünden 6 puan silme cezası alarak küme düşmekten kurtulamamıştı.



Denizli yönetimi, "Denizlispor'umuza 20-06-2019 tarihinde transfer olan Tiago Jorge Oliveira Lopes'in oynadığı dönemlerdeki alacaklarının ödenmemesinden dolayı, FİFA tarafından 31.07.2025 tarihinde Denizlisporumuza 6 puan silme cezası verilmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu da 10.03.2026 tarihinde FİFA tarafından verilen cezayı uygulamıştır" açıklamasını yaptı.



