Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi koleksiyonu!

2023-24 sezonunda Manchester United'ı İngiltere'de deviren, geçen sezon Tottenham'ı yenen Galatasaray, bu sezon ise Liverpool'u iki kez dize getirdi. Juventus'u 5'lik yapıp evine gönderen, Ajax deplasmanında 3 golle şov yapan sarı kırmızılılar, Atletico Madrid'i de adeta elinden kaçırdı.

calendar 12 Mart 2026 12:30
Haber: Takvim
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u müthiş taraftan önünde 1-0 yenerek çeyrek finale doğru önemli bir adım atan Galatasaray Avrupa'yı titretiyor. Sarı Kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde son 3 sezonda Avrupa'nın önemli kulüplerini tek tek dize getiriyor.

2023-24 sezonunda Old Trafford'ta oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Manchester United'ı 3-2 yenen Cimbom, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde bir başka İngiliz ekibi Tottenham'ı sahasında aynı skorla mağlup etmeyi başarmıştı.

BU SEZON AVRUPA'DA ETKİLİ PERFORMANS

Bu sezon Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'u önce lig aşamasında, ardından da son 16 turunda 1-0'lık skorlarla Rams Park'ın çimlerine gömen Galatasaray, play-off turunda Juventus'u 5 golle bozguna uğratmıştı.

Yine lig aşamasında Hollanda futbolunun devlerinden Ajax'ı deplasmanda üçleyen Sarı kırmızılılar İspanyollar'ın en güçlü temsilcilerinden Atletico Madrid'i ise adeta elinden kaçırdı.

HEDEF ÇEYREK FİNAL

Okan Buruk'un ekibi bu süreçte ayrıca evinde Manchester United Önünde sahasında 3-3 beraberlik de yaşadı. Galatasaray'da şimdi hedef Liverpool önünde 3. zaferi elde edip çeyrek finale çıkmak.



