12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
20:45
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
20:45
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
23:00
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
15:30
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
20:00
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
16:00
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
13:30
12 Mart
Fiorentina-Rakow
23:00
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
23:00
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
23:00
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
20:45
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
20:45
12 Mart
Bologna-Roma
20:45
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
20:45
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
23:00
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
23:00
12 Mart
Ferencvaros-Braga
23:00
12 Mart
Genk-Freiburg
23:00
12 Mart
Lille-Aston Villa
20:45
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
20:45
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
15:30

İstikrarın adı Fatih Tekke!

Fatih Tekke, Trabzonspor'un başında çıktığı 45 resmi maçta 2,02 puan ortalaması yakaladı.

calendar 12 Mart 2026 12:55
Haber: Sabah
İstikrarın adı Fatih Tekke!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor, 11 Mart 2025 tarihinde sözleşme imzaladığı Fatih Tekke ile oldukça başarılı bir yılı geride bıraktı. 48 yaşındaki teknik adam yönetiminde bordo-mavili ekip, çıktığı 45 resmi maçta 2,02 puan ortalaması yakalayarak istikrarlı bir grafik çizdi.

TRABZON ÜST SIRALARDA

Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde özellikle bu sezon aldığı sonuçlarla ligde üst sıralardaki iddiasını sürdürdü. 2025-26 sezonunda Trabzonspor, 31 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde ederek 2,13 puan ortalaması yakaladı.

HÜCUMLU VE ETKİLİ TAKIM

Fatih Tekke, takımın hücum etkinliğini artırırken, bir yıllık süreçte ulaştığı 2,02'lik genel puan ortalasıyla da dikkat çekti. Bordo-mavililer, bu performansıyla ligde güçlü bir istatistik ortaya koydu.

DERBİ GALİBİYETİ EKSİĞİ

Başarılı geçen sezon ve istikrarlı performansa rağmen, Tekke için önemli bir eksik dikkat çekiyor: henüz bir derbi galibiyeti kazanamamak. Bu tablo, Karadeniz ekibinin hedefleri doğrultusunda önümüzdeki dönemde çözmesi gereken en kritik detay olarak öne çıkıyor. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.