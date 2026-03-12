İstikrarın adı Fatih Tekke!

Trabzonspor, 11 Mart 2025 tarihinde sözleşme imzaladığı Fatih Tekke ile oldukça başarılı bir yılı geride bıraktı. 48 yaşındaki teknik adam yönetiminde bordo-mavili ekip, çıktığı 45 resmi maçta 2,02 puan ortalaması yakalayarak istikrarlı bir grafik çizdi.
TRABZON ÜST SIRALARDA
Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde özellikle bu sezon aldığı sonuçlarla ligde üst sıralardaki iddiasını sürdürdü. 2025-26 sezonunda Trabzonspor, 31 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde ederek 2,13 puan ortalaması yakaladı.
HÜCUMLU VE ETKİLİ TAKIM
Fatih Tekke, takımın hücum etkinliğini artırırken, bir yıllık süreçte ulaştığı 2,02'lik genel puan ortalasıyla da dikkat çekti. Bordo-mavililer, bu performansıyla ligde güçlü bir istatistik ortaya koydu.
DERBİ GALİBİYETİ EKSİĞİ
Başarılı geçen sezon ve istikrarlı performansa rağmen, Tekke için önemli bir eksik dikkat çekiyor: henüz bir derbi galibiyeti kazanamamak. Bu tablo, Karadeniz ekibinin hedefleri doğrultusunda önümüzdeki dönemde çözmesi gereken en kritik detay olarak öne çıkıyor.
