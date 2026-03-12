12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
20:45
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
20:45
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
23:00
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
15:30
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
20:00
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
0-143'
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
2-3
12 Mart
Fiorentina-Rakow
23:00
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
23:00
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
23:00
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
20:45
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
20:45
12 Mart
Bologna-Roma
20:45
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
20:45
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
23:00
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
23:00
12 Mart
Ferencvaros-Braga
23:00
12 Mart
Genk-Freiburg
23:00
12 Mart
Lille-Aston Villa
20:45
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
20:45
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
15:30

Dallas Mavericks guardı Klay Thompson, gelecekte Bahamalar milli takımı adına forma giyme isteğini bir kez daha dile getirdi.

12 Mart 2026 15:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Thompson, 2024 Olimpiyat Eleme Turnuvası öncesinde Bahamalar'ın kampına katılmış olsa da daha önce Team USA forması giydiği için ABD Basketbol Federasyonu tarafından bu takım adına oynamasına izin verilmedi.

Babası ve ilk Bahamalı NBA şampiyonu olan Mychal Thompson'ın ülkesini temsil etmenin kendisi için büyük bir hayal olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, Team USA ile 2014 Dünya Kupası ve 2016 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmıştı.

Thompson ayrıca tam kadro bir Bahamalar takımının uluslararası turnuvalarda Team USA'e karşı sürpriz yapma ihtimalinin olduğunu belirtti. Olası bir kadroda VJ Edgecombe, Eric Gordon, Buddy Hield ve Deandre Ayton gibi NBA oyuncularının yer alabileceği ifade edildi.

36 yaşındaki oyuncu, gerekli izinlerin çıkması halinde 2027 Dünya Kupası elemelerinde veya ilerleyen yıllarda Bahamalar forması giymekten onur duyacağını söyledi.

Thompson için en büyük hayallerden biri ise Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda Bahamalar adına oynamak. Ancak bunun gerçekleşmesi için önce USA Basketball'dan resmi izin alınması gerekiyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
