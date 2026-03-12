Dallas Mavericks guardı Klay Thompson, gelecekte Bahamalar milli takımı adına forma giyme isteğini bir kez daha dile getirdi.



Thompson, 2024 Olimpiyat Eleme Turnuvası öncesinde Bahamalar'ın kampına katılmış olsa da daha önce Team USA forması giydiği için ABD Basketbol Federasyonu tarafından bu takım adına oynamasına izin verilmedi.



Babası ve ilk Bahamalı NBA şampiyonu olan Mychal Thompson'ın ülkesini temsil etmenin kendisi için büyük bir hayal olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, Team USA ile 2014 Dünya Kupası ve 2016 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmıştı.



Thompson ayrıca tam kadro bir Bahamalar takımının uluslararası turnuvalarda Team USA'e karşı sürpriz yapma ihtimalinin olduğunu belirtti. Olası bir kadroda VJ Edgecombe, Eric Gordon, Buddy Hield ve Deandre Ayton gibi NBA oyuncularının yer alabileceği ifade edildi.



36 yaşındaki oyuncu, gerekli izinlerin çıkması halinde 2027 Dünya Kupası elemelerinde veya ilerleyen yıllarda Bahamalar forması giymekten onur duyacağını söyledi.



Thompson için en büyük hayallerden biri ise Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda Bahamalar adına oynamak. Ancak bunun gerçekleşmesi için önce USA Basketball'dan resmi izin alınması gerekiyor.



