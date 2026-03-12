Son sahur ve son iftar ne zaman? 2026 Ramazan Bayramı'na geri sayım başladı

2026 Ramazan ayında sona yaklaşılırken Türkiye'de ibadetlerini sürdüren vatandaşlar son sahurun ne zaman yapılacağını ve son iftarın hangi gün gerçekleşeceğini merak ediyor. Ramazan imsakiyesine göre 2026 yılında Ramazan ayının son günü ve bayram tarihleri belli oldu.

2026 Ramazan İmsakiyesi'ne göre son oruç 19 Mart 2026 Perşembe günü tutulacak. Böylece Müslümanlar bir ay boyunca sürdürdükleri oruç ibadetinin son gününü bu tarihte tamamlayacak.

2026 yılında Ramazan'ın son sahuru ise 18 Mart'ı 19 Mart'a bağlayan gece yapılacak. Bu sahurun ardından imsak vaktiyle birlikte son oruca niyet edilecek ve Ramazan ayının son günü başlamış olacak.

Teravih namazının sonuncusu 18 Mart 2026 Çarşamba akşamı kılınacak.

Ramazan Bayramı i20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak. Bayramın ilk günü sabah saatlerinde bayram namazı kılınacak.

Ramazan Bayramı toplam üç gün sürecek. Takvime göre bayram günleri şu şekilde olacak:

gün: 20 Mart 2026 Cuma

gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

gün: 22 Mart 2026 Pazar