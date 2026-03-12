iPhone 18 ne zaman çıkacak? Fiyatı ne kadar? 2026

iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin Eylül 2026'da, standart iPhone 18 ve diğer modellerin ise 2027 ilkbaharında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Apple'ın bu yıl bölünmüş bir lansman stratejisiyle Pro modelleri sonbaharda, giriş seviyesi modelleri ise 6 ay sonra çıkarması iddia ediliyor.

iPhone 18 Hakkında Beklentiler:

Çıkış Tarihi: Pro ve Pro Max modelleri Eylül 2026'da (her yılki etkinlik), standart model Mart 2027'de bekleniyor.

İşlemci: 2 nm teknolojisine sahip yeni A20 Pro çip kullanılacağı tahmin ediliyor.

Kamera: Pro modellerde 48 MP değişken diyaframlı kamera ve ekran altı sensör teknolojisi yer alabilir.

Tasarım: Instagram'daki bilgilere göre Dinamik Ada'nın küçülmesi bekleniyor.

Batarya: 5.200 mAh kapasiteye ulaşan dev bataryalar.

Not: Bu bilgiler resmi Apple açıklaması olmayıp, sızıntı ve raporlara dayalı beklentilerdir.