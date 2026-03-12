Haber Tarihi: 12 Mart 2026 17:19 - Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2026 17:19

iPhone 18 ne zaman çıkacak? Fiyatı ne kadar? 2026

Apple, her yıl işletim sistemini güncellemesiyle birlikte yeni iPhone serisini duyuruyor. Birçok kullanıcı bu yıl tanıtılacak yeni iPhone 18 cihazlarının ne zaman çıkacağını ve nasıl olacağını merak ediyor. Cihazın daha fazla ram miktarı ve daha hızlı Wi-Fi özelliğine sahip olması beklenirken, arka kamerasında yeni bir düzen yapılması planlanıyor. Ayrıca iPhone 18 ile birlikte Apple'ın yapay zeka özelliklerini kullanıma sunacağı belirtiliyor. Peki iPhone 18 ne zaman çıkacak? İşte iPhone 18 pro max fiyatı 2026

iPhone 18 ne zaman çıkacak? Fiyatı ne kadar? 2026
Abone Ol
iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin Eylül 2026'da, standart iPhone 18 ve diğer modellerin ise 2027 ilkbaharında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Apple'ın bu yıl bölünmüş bir lansman stratejisiyle Pro modelleri sonbaharda, giriş seviyesi modelleri ise 6 ay sonra çıkarması iddia ediliyor.
iPhone 18 Hakkında Beklentiler:
Çıkış Tarihi: Pro ve Pro Max modelleri Eylül 2026'da (her yılki etkinlik), standart model Mart 2027'de bekleniyor.
İşlemci: 2 nm teknolojisine sahip yeni A20 Pro çip kullanılacağı tahmin ediliyor.
Kamera: Pro modellerde 48 MP değişken diyaframlı kamera ve ekran altı sensör teknolojisi yer alabilir.
Tasarım: Instagram'daki bilgilere göre Dinamik Ada'nın küçülmesi bekleniyor.
Batarya: 5.200 mAh kapasiteye ulaşan dev bataryalar.
Not: Bu bilgiler resmi Apple açıklaması olmayıp, sızıntı ve raporlara dayalı beklentilerdir.

Diğer Haberler

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler Fenerbahçe Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
Nottingham Forest, 80'de yıkıldı! UEFA Avrupa Ligi Nottingham Forest, 80'de yıkıldı!
Fiorentina, 90+3'te kazandı UEFA Konferans Ligi Fiorentina, 90+3'te kazandı
Lyon, Endrick ile umudunu korudu UEFA Avrupa Ligi Lyon, Endrick ile umudunu korudu
Ferencvaros, Braga karşısında kazandı UEFA Avrupa Ligi Ferencvaros, Braga karşısında kazandı
AEK Atina, turu Slovenya'da bitirdi UEFA Konferans Ligi AEK Atina, turu Slovenya'da bitirdi
Fuat Çapa: 'Üç golü de kendi hatalarımızdan yedik' Samsunspor Fuat Çapa: "Üç golü de kendi hatalarımızdan yedik"
İşte 1. Lig'de haftanın hakemleri Futbol İşte 1. Lig'de haftanın hakemleri
İşte 1. Lig'de puan durumu Spor Toto 1. Lig İşte 1. Lig'de puan durumu
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Tottenham büyük tehlikede, oyuncular ayrı alemde!
2
Samsunspor tur umudunu zora soktu
3
TFF cephesinden yabancı VAR açıklaması
4
Luca Toni: "Galatasaray, Juventus'u pişman etti"
5
Eden Hazard: "Vinicius 30 yaşında futbolu bırakabilir!"
6
Jakobs ve Lemina, Devler Ligi'nde haftanın 11'inde!
7
Joe Gomez'den Galatasaray için mesaj!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.