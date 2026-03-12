1. Lig'in 30. haftasında Çorum FK, Boluspor deplasmanına konuk oldu. Çorum FK, Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki maçı 2-1'lik skorla kazandı.
Konuk ekip Çorum FK, 25. dakikada Serdar Gürler ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip Boluspor'a beraberliği getiren golü 73. dakikada penaltıdan Doğan Can Davas kaydetti.
Çorum FK, 90+4. dakikada Sinan Osmanoğlu ile bir gol daha bularak maçı 2-1 kazandı.
Boluspor, 81. dakikada Mario Balbudia'nın kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Bu sonucun ardından Çorum FK, yeni teknik direktörü Uğur Uçar ile 5'te 5 yaptı ve 56 puana yükseldi. Boluspor, 41 puanda kaldı.
Çorum FK, gelecek hafta sahasında Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Boluspor, Bodrum FK deplasmanına gidecek.
