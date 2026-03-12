Tottenham büyük tehlikede, oyuncular ayrı alemde!

Tottenham Hotspur, 144 yıllık tarihinde ilk kez üst üste altı maç kaybetti. Premier Lig'in küme düşme bölgesinin sadece bir puan üzerinde yer alırken, salı günü Atletico Madrid'e 5-2'lik utanç verici bir yenilgiyle Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine ulaşma şansları da pamuk ipliğine bağlı hale geldi.



Oyuncular kaybolmuş, güvenlerini kaybetmiş ve her şeyin daha da kontrolden çıkmasını engelleyemeyecek kadar güçsüz görünüyorlar. Pazar günü Liverpool ile oynanacak maçtan beklentiler düşük, ancak olumlu bir performans en azından biraz ivme kazanmalarına yardımcı olabilir.



SAHA İÇİNDE TEDİRGİN, SAHA DIŞINDA SORUNLU



Spurs, performansları düşük olan tecrübeli oyuncularının bir adım öne çıkmasına ihtiyaç duyuyor. Cristian Romero, bu yılın başlarında birçok kez kırmızı kart gördü ve sosyal medyada kulübü eleştirdi. Micky van de Ven'in Crystal Palace maçında gördüğü kırmızı kart, takımın 7 dakika içinde 3 gol yediği kaotik bir sekansa yol açtı ve Hollandalı oyuncu, Atleticolu David Hancko'ya yaptığı pervasız faul nedeniyle üst üste ikinci maçta da kırmızı kart görmemesi nedeniyl şanslıydı. Cezası nedeniyle Liverpool maçında forma giyemeyecek olan Romero da, Salı akşamı İspanya'daki acı verici maçın sonlarında Joao Palhinha ile kafa kafaya çarpışması nedeniyle forma giyemeyebilir.



Guglielmo Vicario'nun kaleci performansı dengesiz, Pedro Porro tedirgin görünüyor, James Maddison ve Dejan Kulusevski ise uzun süreli diz sakatlıkları nedeniyle bu sezon tek bir dakika bile oynamadı. Saha dışında da sorunlar var. Thomas Frank'ın görev süresi boyunca zaman yönetiminin sorunlu olduğu ortaya çıkmıştı.



Bu kadroda, tarihsel olarak kötü geçen bir sezonun yarattığı gerginlik hissediliyor. Takımın düşüşünü durdurmaya kararlı bazı oyuncular, amaçlarına yardımcı olmak için motive olmadıklarını düşündükleri diğer oyuncuların tutumlarından duydukları memnuniyetsizliği dile getirdiler.



"TAKIMDAN AYRILACAĞIM, KÜME DÜŞERSEK DÜŞELİM"



Bir oyuncunun takım arkadaşlarına, bu yaz kulüpten ayrılabileceğine ve ayrılacağına inandığı için küme düşme ihtimalinden çok da endişeli olmadığını söylediği bile aktarıldı.



Tottenham sürükleniyor ve bir yerlerden liderler bulması gerekiyor, aksi takdirde sezonu 49 yıl sonra ilk kez küme düşme utancıyla sona erecek.



BİRÇOK YILDIZ OYUNCUYU ELLERİNDEN KAÇIRDILAR



Spurs, son 12 ayda Eberechi Eze, Antoine Semenyo ve Morgan Gibbs-White gibi birkaç yüksek profilli oyuncuyu transfer etmeye çalıştı, ancak Ocak transfer döneminde Andy Robertson'ı kaçırması diğerleri kadar pahalıya mal oldu.



Robertson, sol bek Destiny Udogie'nin doğal bir alternatifi olabilirdi. Daha da önemlisi, bu yaz Dünya Kupası'nda İskoçya'nın kaptanlığını yapacak olan Robertson, bu takıma çok ihtiyaç duyulan liderliği sağlayabilirdi.



Robertson'un potansiyel transferiyle ilgili yorumlar, karakteri hakkında çok değerli bilgiler veriyor. Geçen hafta FA Cup'ın beşinci turunda Liverpool'un Wolverhampton Wanderers'ı 3-1 yendiği maçta gol attıktan sonra, bek oyuncusu gazetecilere "Odak noktam hiçbir zaman sahada ve antrenmanlarda takım arkadaşlarıma yardım etmekten sapmadı" ve "Artık ihtiyaç duyulmadığım ana kadar kendimi bu işe adayacağım" dedi.



Çarşamba günü 32 yaşına giren savunma oyuncusu, bu sezon sadece beş lig maçında ilk on birde yer aldı ve toplam 633 dakika oynadı. Arne Slot'un ilk on birinde yerini yaz transferi Milos Kerkez'e kaptırsa da, sezonun başarılı bir şekilde sona ermesini sağlamak için kararlı.



Tottenham oyuncularının Atletico karşısında 22 dakikada 4 gol yedikten sonraki vücut dilleri, desteğe çok ihtiyaçları olduğunu ve Robertson'ın tutumu ve tecrübesinden faydalanabileceklerini gösteriyor.



CAULKER: "FONTE VE KING GİBİ LİDERLER LAZIM"



Steven Caulker, 2012-13 sezonunda as takıma girmeden önce Tottenham'ın akademisinde yetişti. Cardiff City'ye katılmadan önce Spurs formasıyla toplam 29 maça çıktı. Cardiff, 2013-14 sezonunda Premier League'i son sırada tamamladı ve Caulker, ertesi sezon Queens Park Rangers ile yine birinci ligden küme düştü. Caulker, zor koşullarda takımı birleştirebilecek iki lider olarak eski Spurs kaptanı Ledley King ve Portekiz milli takımı oyuncusu Jose Fonte'yi öne çıkarıyor.



"Form geçicidir, ancak davranışlarınızı ve tavırlarınızı kontrol edebilirsiniz," diyor şu anda Türkiye'nin en üst liginde yer alan Konyaspor'da yardımcı antrenörlük yapan Caulker. "Southampton'da Jose Fonte ile birlikte oynadım ve o bir profesyonelin ötesindeydi. Antrenman sahasına ilk gelen ve en son çıkan oydu. Oynamadığınız zamanlarda size destek olurdu, ancak standartlar düştüğünde sizinle konuşmaktan çekinmezdi. Bu, diğerlerinin gelişebileceği bir ortam yarattı. Ledley örnek olarak öncülük etti. Bazen dizinden dolayı antrenmana çıkamazdı, ancak her gün spor salonundaydı. Sakinleştirici ve güven verici bir varlığı vardı. Bu, bağırıp çağırmakla ilgili değil. Önemli olan günlük davranışları ve temizlikçiden baş antrenöre kadar herkese nasıl davrandıklarıdır. Saygı kazanırlar ve bunu sahada kanıtlarlar. Kaptanınız kırmızı kart görürse, oyuncular onun oyununu sorgulamaya başlar ve bu onu zor bir duruma sokar. Cardiff'te iyi liderlerimiz vardı ama yıl ortasında Ole Gunnar Solskjaer'e geçtik ve onun istediği şekilde oynamak için yeterince iyi değildik. QPR'da iyi bir kadromuz vardı ama birliktelikten yoksunduk ve bu da soyunma odasında bölünmeye yol açtı ve sahada bize pahalıya mal oldu. Temel ilkelere geri dönmeli, egoyu bir kenara bırakmalı ve içinde bulunduğunuz durumu kabul etmelisiniz."



"İLK 6 HEDEFLEDİLER, ŞİMDİ BU MÜCADELEDELER"



Danny Higginbotham, Manchester United, Derby County, Southampton, Sunderland ve Stoke City'de oynadığı kariyeri boyunca Premier League'de 200'den fazla maça çıktı. Birçok küme düşme mücadelesinde yer alan Higginbotham, doğru zihniyetin çok önemli olduğuna inanıyor.



Eski stoper, "Herkes rehberlik arıyor ama bu oyuncular daha önce böyle bir durumla karşılaşmamışlar" diyor. "Leeds United, bu sezonki hedeflerinin ligde kalmak olduğunu ve bir ay boyunca galibiyet alamayacakları zamanlar olabileceğini biliyordu. Sezon başında ilk altı içinde bitirmeyi hedefleyen bir grup oyuncudan, sadece hayatta kalmak için mücadele eden bir gruba zihniyetlerini değiştirmeleri gerekiyor, ama hangi deneyime dayanacaklar?"



TUDOR HEP 3'LÜ AMA FARKLI 3'LÜ



Tottenham, küme düşme mücadelesinde önümüzdeki iki lig maçından dört puan almak için önümüzdeki Çarşamba günü yine ağır bir yenilgiyi göze alacaktır.



Geçici teknik direktör Igor Tudor, görevde olduğu dört maçın hepsinde üçlü savunma düzenini korudu, ancak farklı pozisyonlarda oyuncuları denedi. Palhinha orta sahadan savunmaya kaydırıldı, Conor Gallagher kanatta oynadı, Archie Gray sağ bekten sol beke kaydırıldı ve Porro, Palace maçında sağ stoper olarak başladı.



SPOR PSİKOLOĞU: "CESARETLENDİRMEK YARDIMCI OLUR"



Dan Abrahams, dünya çapında takımlar ve bireysel sporcularla çalışmış bir spor psikoloğudur. Abrahams, herkesin sorumluluklarını anlamasının "kritik" olduğunu düşünür, ancak bireylerin hatalarını vurgulamak yerine onları cesaretlendirmek, daha iyi performans göstermelerine yardımcı olabilir.



Abrahams, "İnsanlar şüpheler, endişeler ve korkular duyarlar" diyor. "Herkes biraz farklıdır ve koçluk da bununla ilgilidir. Oyuncuları ikna etmek için, mümkün olduğunca çoğuyla oturup onları hızlıca tanımalısınız. Görüntüleri izlemek, güçlü yanlarını vurgulamak, iyileştirilmesi gereken alanları belirlemek ve onlara nasıl yardımcı olacağınızı anlatmak güven oluşturur ve onların tarafında olduğunuzu açıkça gösterir."



TUDOR CESARETLENDİRMEDİ, ELEŞTİRDİ



Tudor, Spurs kadrosunu birçok kez kamuoyuna açık bir şekilde eleştirdi. Palace'a yenildikten sonra şöyle dedi: "Doğru adamları seçmem gerekiyor çünkü tekne benim gitmek istediğim ve gitmesi gereken yöne gidiyor ve teknede olanlar kalabilir. Aksi takdirde, boyun eğebilirler ya da nasıl denir, tekneden ayrılabilirler."



Caulker, oyuncuları kamuoyuna açık bir şekilde eleştirmek olumlu bir tepki yaratabileceğine inanıyor, ancak bunun riskli bir yaklaşım olduğunu da belirtiyor. Caulker, "Soyunma odalarında, 'Artık insanların, takımda yer almayan ve bunu hak etmeyen oyuncuları korumayı bırakmasının zamanı geldi ve onun bunu dile getirmesine sevindim' diye düşündüğüm anlar oldu" diyor.



"Herkes kurallara uyuyor ama formda değiller ve menajer böyle bir şey söylüyorsa, o zaman soyunma odasını hemen tamamen kaybetmiş olursunuz. Tudor için sonuç almadan böyle bir karar vermek büyük bir risk, çünkü bunu destekleyecek hiçbir şeyi yok. Böyle açıklamalar yaptığınızda, kendinizi yalnız bırakmış olursunuz ve Atletico'ya karşı alınan sonuca bakılırsa, bu strateji işe yaramamış."



"EN İYİ YAKLAŞIM SAKİNLİKTİR"



Higginbotham, en iyi yaklaşımın menajerlerin ve tecrübeli oyuncuların "sakin kalması" olduğu konusunda hemfikir.



Higginbotham, "Bir insan yöneticisi olmalısınız" diyor. "Oyuncular sahada patlıyorlar çünkü işler planlandığı gibi gitmiyor ve bunu nasıl düzelteceklerini bilmiyorlar. İnsanlar Tottenham kadrosunun umursamadığını söylüyorlar, bu argümanı anlıyorum ama bence bu oyuncular ne yaptıklarını hiç bilmiyorlar. Bu, Dünya Kupası finalistlerini de içeren bir oyuncu grubu. Küme düşme mücadelesine alışkın değiller. İnsanlar zirvede olmanın zor olduğunu söylüyor ama alt sıralarda olmak daha da zor. Beş haftadır galibiyet alamamış oyuncuların güvenini yüksek tutmak zorundasınız."



Tottenham, Tudor yönetiminde dört maçın dördünü de kaybetti, bu süre içinde 14 gol yedi ve herhangi bir iyileşme belirtisi göstermedi.

Spurs'un kulüp rekoru kırarak transfer ettiği Dominic Solanke, Palace yenilgisinin ardından oyuncuların soyunma odasında "büyük bir konuşma" yaptığını açıkladı. Romero, Julian Alvarez'in Atletico'ya 3-0 üstünlük sağladıktan sonra takım arkadaşlarına bağırırken görüldü. Higginbotham, Stoke'da takım arkadaşlarıyla "hararetli tartışmalar" yaşadığını hatırlıyor.



"Farklı olan, birbirlerini suçlamamalarıydı" diyor. "Herkes bir arada olmalı. Birbirlerini suçlayıp 'Yeterince iyi koşmuyorsun' demediler. Spurs'ta inanılmaz bireysel oyuncular var ama takım olarak çalışmıyorlar. Palace maçında, bir oyuncu moralini bozduğunda, diğerleri de onu takip etti. Bu, kırılgan bir özgüvene sahip, patlamaya hazır bir takımın işaretidir. Eğer bu takım küme düşme mücadelesine hazırsa, takım arkadaşının yanına gidip 'Başını dik tut' dersin."



FUTBOLCU - TARAFTAR GERGİNLİĞİ



Sezonun büyük bir bölümünde oyuncular ve taraftarlar arasında bir kopukluk vardı ve bu durumun düzelmesine yardımcı olmadı. En büyük gerginliklerden biri Kasım ayında, Van de Ven ve Djed Spence'in rakip Chelsea'ye evlerinde 1-0 yenildikten sonra taraftarları selamlamadan doğrudan tünele doğru yürümeleriyle yaşandı.



Birkaç hafta sonra, Vicario, Harry Wilson'ın Fulham'a galibiyet golünü hazırlayan pahalı bir hata yaptıktan sonra taraftarların bir kısmı tarafından yuhalandı. Porro ve Van de Ven, Ocak ayında Bournemouth'a yenildikten sonra deplasman taraftarlarıyla çatışmış gibi göründü. Taraftarlar, anlaşılır bir şekilde, Spurs'un 1977'den bu yana ilk kez küme düşme ihtimaline olan hayal kırıklıklarını dile getiriyorlar.



VAN DE VEN: TELEFONA BAKMIYORUM, TAMAMEN BİTTİ"



Salı günkü maçın ardından Hollanda yayıncısı Ziggo Sport'a konuşan Van de Ven, son aylardaki gerginlik nedeniyle artık sosyal medyaya bakmadığını açıkladı. "Artık telefonumu kullanmıyorum. Telefonla işim tamamen bitti. Sadece ailem ve diğer şeyler için kullanıyorum."



Ayrıca Salı günkü maçı "kıyamet senaryosu" olarak nitelendirdi.



"Büyük bir kulüp küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında, durum felakete dönüşür," diyor Abrahams. "Modern futbolda çok fazla gürültü var. Oyuncular bundan kaçamazlar. Bu, iyi oyuncuların teknik, taktik ve fiziksel olarak performans gösterme yeteneklerini büyük ölçüde etkileyebilir. Tüm bunlar etkilenebilir, bu yüzden büyük bir takım tökezleyip başarısız olabilir."



