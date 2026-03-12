12 Mart
Nando De Colo'nun Fenerbahçe'ye dönüş hikayesi!

Fenerbahçe Beko forması giyen Nando De Colo, sarı-lacivertlilere geri dönüş hikayesini anlattı.

Nando De Colo'nun Fenerbahçe'ye dönüş hikayesi!
Fenerbahçe Beko'nun Ocak ayında ikinci kez kadrosuna kattığı Nando De Colo, HT Spor'da açıklamalarda bulundu.

38 yaşındaki basketbolcu, Fenerbahçe'ye transfer süreci ve sarı-lacivertlilere geri dönüş hikayesini anlattı.

TRANSFER SÜRECİ

De Colo, "İlk temaslar artık ayının sonlarına doğru gerçekleşti. Sanırım 20 Aralık gibiydi. Birkaç gün boyunca temas halindeydik. Menajerim ile Fenerbahçe yöneticiler bu süreci yönettim. Adım adım, bu transferi nasıl gerçekleştirebileceğimize dair çözüm bulmaya çalıştık. Bu süreçten ben ASVEL ile konuştum. İki taraf için de işlerin doğru şekilde ilerlediğinden emin olmak istiyordum. Fenerbahçe'nin sezon sonuna hedeflerinin daha büyük olduğunu biliyordum. Bu alınması kolay bir karar değildi çünkü ailemi de düşünmek zorundaydım. Sezonu en iyi şekilde bitirebilmek için benim adıma bir fırsattı." sözlerini sarf etti.

Deneyimli yıldız, "Bu aslında bir süreçti. Hiçbir kulüp bir oyuncunun sezon ortasında ayrılmasına sıcak bakmaz. Asvel de bu süreçte en iyi yolu bulmaya çalıştı. Ben de buraya gelebilmek için kendi üzerime düşeni yaptım." dedi.

Nando de Colo, "Buraya gelmeden önce Saras ile konuştum. Saras benim gibi tecrübeli bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben buraya en önemli oyuncu olmak için gelmedim, takıma tecrübemi katmaya ve daha ileri seviyelere gitmemize yardımcı olmak için geldim." açıklamasında bulundu.



2026 yılındaki imzasıyla birlikte 4 yıl sonra Fenerbahçe'ye dönen 38 yaşındaki basketbolcu, yeniden Fenerbahçe formasını giydiğinde neler hissettiğine dair gelen sorunun ardından, "Sanki buradan hiç ayrılmamış gibiydi. Sanki her zaman buradaymışım gibi hissettim. Buradaki çalışanların birçoğu aynı, İstanbul zaten benim yakından bildiğim bir şehir. Tabii ki takım yeniydi, benim olduğum dönemden belki 2-3 tane oyuncu hala takımda. Oyun stilimizi ve takım arkadaşlarımı öğrenmek biraz zaman aldı. İki aydır buradayım ve bu her şeyi doğru bir şekilde öğrenebilmek için yeterli bir zaman değil ama neler yapabileceğimi biliyorum ve bu formayı yeniden giymek harika bir his." yanıtını verdi.

GALİBİYET SERİSİ

De Colo, Fenerbahçe Beko'nun son dönemde yakaladığı galibiyet serisi ile ilgili, "Öncelikle yeterli sayıda oyuncuya sahibiz. Evet, sakat oyuncularımızın olması iyi bir şey değil özellikle bu oyuncular takımın lideriyse ama günün sonunda herkes karakter gösteriyor. Sakat oyuncular olmasına rağmen kendi oyunumuzu oynuyoruz. Bu da koçun bizden istediği bir şey. Parkede kimin olduğu önemli değil. Biz kendi oyunumuzu yansıtıyoruz. Şu anda da bunu gayet iyi bir şekilde başarıyoruz. Tabii ki maçlar kaybedeceğiz ama önemli olan, kritik anlar geldiğinde hazır olmak." sözlerini kullandı.

