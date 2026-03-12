12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
20:45
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
20:45
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
23:00
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
15:30
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
20:00
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
0-143'
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
2-3
12 Mart
Fiorentina-Rakow
23:00
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
23:00
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
23:00
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
20:45
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
20:45
12 Mart
Bologna-Roma
20:45
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
20:45
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
23:00
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
23:00
12 Mart
Ferencvaros-Braga
23:00
12 Mart
Genk-Freiburg
23:00
12 Mart
Lille-Aston Villa
20:45
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
20:45
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
15:30

Cuban: "Giannis'i draft etmemek, en büyük hatamdı"

Dallas Mavericks'in azınlık hissedarı Mark Cuban, takımın çoğunluk sahibi olduğu dönemde yaptığı en büyük hatanın 2013 NBA Draftı'nda Giannis Antetokounmpo'yu seçmemek olduğunu açıkça kabul etti.

calendar 12 Mart 2026 15:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Cuban: 'Giannis'i draft etmemek, en büyük hatamdı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2013 Draftı'nda Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks tarafından 15. sıradan seçilirken, Mavericks ise 13. sıradan Kelly Olynyk'i tercih etmişti. O dönem Antetokounmpo'nun oldukça ham bir oyuncu olarak görüldüğü ifade ediliyor.

Cuban, The Adam Friedland Show programında yaptığı açıklamada bu kararın kariyerindeki en büyük pişmanlıklardan biri olduğunu söyledi.

"Yakın zamanda Tyrese Maxey'i kaçırmamız da büyük bir hataydı. Ama muhtemelen en büyüğü Greek Freak'ti."

Deneyimli yönetici ayrıca 2021 yılında Nico Harrison'ı genel menajer olarak göreve getirme kararının da bir hata olduğunu kabul etti.

Harrison, Şubat 2025'te franchise yıldızı Luka Doncic'i Los Angeles Lakers'a gönderen takası gerçekleştirdikten sonra görevden alınmıştı.

Cuban bu konuda şu ifadeleri kullandı:

"Evet, onu işe aldığım için pişmanım. Şimdi geriye dönüp baktığımda bunun bir hata olduğunu görüyorum ama artık olan oldu."

Mavericks organizasyonu o günden bu yana kadroda önemli değişikliklere gitti. Takım bu sezonki takas döneminde Anthony Davis'i Washington'a gönderdi ve şu anda genç yıldız adayı Cooper Flagg etrafında yeniden yapılanma sürecine girmiş durumda.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
