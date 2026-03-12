Dallas Mavericks'in azınlık hissedarı Mark Cuban, takımın çoğunluk sahibi olduğu dönemde yaptığı en büyük hatanın 2013 NBA Draftı'nda Giannis Antetokounmpo'yu seçmemek olduğunu açıkça kabul etti.



2013 Draftı'nda Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks tarafından 15. sıradan seçilirken, Mavericks ise 13. sıradan Kelly Olynyk'i tercih etmişti. O dönem Antetokounmpo'nun oldukça ham bir oyuncu olarak görüldüğü ifade ediliyor.



Cuban, The Adam Friedland Show programında yaptığı açıklamada bu kararın kariyerindeki en büyük pişmanlıklardan biri olduğunu söyledi.



"Yakın zamanda Tyrese Maxey'i kaçırmamız da büyük bir hataydı. Ama muhtemelen en büyüğü Greek Freak'ti."



Deneyimli yönetici ayrıca 2021 yılında Nico Harrison'ı genel menajer olarak göreve getirme kararının da bir hata olduğunu kabul etti.



Harrison, Şubat 2025'te franchise yıldızı Luka Doncic'i Los Angeles Lakers'a gönderen takası gerçekleştirdikten sonra görevden alınmıştı.



Cuban bu konuda şu ifadeleri kullandı:



"Evet, onu işe aldığım için pişmanım. Şimdi geriye dönüp baktığımda bunun bir hata olduğunu görüyorum ama artık olan oldu."



Mavericks organizasyonu o günden bu yana kadroda önemli değişikliklere gitti. Takım bu sezonki takas döneminde Anthony Davis'i Washington'a gönderdi ve şu anda genç yıldız adayı Cooper Flagg etrafında yeniden yapılanma sürecine girmiş durumda.



