12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
20:45
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
20:45
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
23:00
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
15:30
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
20:00
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
16:00
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
13:30
12 Mart
Fiorentina-Rakow
23:00
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
23:00
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
23:00
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
20:45
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
20:45
12 Mart
Bologna-Roma
20:45
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
20:45
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
23:00
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
23:00
12 Mart
Ferencvaros-Braga
23:00
12 Mart
Genk-Freiburg
23:00
12 Mart
Lille-Aston Villa
20:45
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
20:45
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
15:30

Galatasaray'a 12,5 milyon euroluk tur

Galatasaray, Liverpool'u elemesi durumunda çeyrek finale yükselerek kasasına 12,5 milyon euro daha koyacak. Böylece UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam kazancı 66 milyon euroya ulaşacak.

calendar 12 Mart 2026 12:27 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2026 12:30
Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, taraftarı önünde Liverpool'u mağlup ederek 18 Mart'ta oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde önemli bir avantaj yakaladı.

Sarı-kırmızılı ekip, İngiliz temsilcisini eleyip çeyrek finale yükselmesi halinde ciddi bir gelir elde edecek.

12,5 MİLYON EURO DAHA

Cimbom, son 8 takım arasına kalmayı başarırsa UEFA'dan 12.5 milyon Euro daha kazanacak.

Turnuvaya katılım payı olarak 18.62 milyon Euro alan Galatasaray, lig aşamasında elde ettiği 3 galibiyet ve 1 beraberlik sayesinde performans primlerinden 7 milyon Euro gelir sağladı.

Bunun yanı sıra lig sıralamasından 5.08 milyon Euro, yayın gelirlerinden 8.41 milyon Euro ve UEFA katsayı payından 2.42 milyon Euro kazandı.

Play-off turu oynadığı için 1 milyon Euro daha alan sarı-kırmızılılar, son 16 turuna yükselmenin ödülü olarak da 11 milyon Euro elde etti.

TOPLAM 66 MİLYON EUROYA ÇIKACAK

Bu gelirlerle birlikte Galatasaray'ın kasasına giren toplam tutar 53.5 milyon Euro'ya ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip çeyrek finale yükselirse bu rakam 66 milyon Euro'ya çıkacak. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
