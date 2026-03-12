Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük ligde 18. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 13 Mart Cuma günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacak Fenerbahçe, rakibiyle 18. randevusuna çıkacak.
Ligde iki takımın karşı karşıya geldiği 17 maçta Fenerbahçe, 12 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Fatih Karagümrük, sarı-lacivertliler karşısında 1 kez galibiyete uzanan taraf oldu.
Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 30 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 19 gol gördü.
İLK MAÇI FATİH KARAGÜMRÜK KAZANDI
İki takım arasında oynanan 17 karşılaşmada Fatih Karagümrük 1 kez galip gelirken bu müsabaka, iki takım arasındaki ilk Süper Lig maçı olma özelliği taşıyor.
Mithatpaşa Stadı'nda 12 Kasım 1959'da oynanan maçı kırmızı-siyahlı ekip 2-0 kazanırken bu karşılaşmanın ardından oynanan 16 mücadelede Fenerbahçe kaybetmedi.
9 Eylül 1959'da oynanması gereken müsabaka, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi birinci turunda Macaristan'ın Csepel ekibiyle eleme maçı olması sebebiyle ertelenip 12 Kasım'da oynandı.
8 KARŞILAŞMA FENERBAHÇE'NİN 2-1'LİK ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında en farklı galibiyetlerini 2-0, 3-1 ve 4-2'lik skorlarla elde etti.
Fatih Karagümrük, sarı-lacivertli rakibine karşı aldığı tek galibiyeti 2-0'lık sonuçla kazandı.
İki takım arasında oynanan maçlarda sarı-lacivertli ekip, 8 kez sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken iki ekibin en gollü mücadelesi, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında oynandı. Fenerbahçe'nin sahasında oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, uzatma dakikalarında bulduğu golle 5-4 kazandı.
Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak Fenerbahçe, rakibiyle 18. randevusuna çıkacak.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 13 Mart Cuma günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacak Fenerbahçe, rakibiyle 18. randevusuna çıkacak.
