12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
20:45
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
20:45
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
23:00
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
15:30
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
20:00
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
16:00
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
1-364'
12 Mart
Fiorentina-Rakow
23:00
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
23:00
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
23:00
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
20:45
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
20:45
12 Mart
Bologna-Roma
20:45
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
20:45
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
23:00
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
23:00
12 Mart
Ferencvaros-Braga
23:00
12 Mart
Genk-Freiburg
23:00
12 Mart
Lille-Aston Villa
20:45
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
20:45
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
15:30

Maxi Lopez'den Mauro Icardi'ye çağrı!

River Plate'in eski golcülerinden Maxi Lopez, Mauro Icardi & River Plate söylentileri hakkında konuştu.

calendar 12 Mart 2026 14:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
River Plate'in yaz transfer döneminde Mauro Icardi ile ilgilenebileceği yönündeki iddialar Arjantin basınında gündem olmaya devam ediyor. Konuyla ilgili en dikkat çeken açıklamalardan biri ise Maxi Lopez'den geldi. 

İtalya'da birlikte oynadıkları dönemde Wanda Nara nedeniyle büyük bir kriz yaşayan iki futbolcu arasında yıllardır süren gerilime rağmen Lopez, olası transfer hakkında oldukça net konuştu.

"GOL ATAN BİRİNE İHTİYACIMIZ VAR"

"Gol atan birine ihtiyacımız var. Bu yüzden kim olursa olsun gelsin. Gol attığı sürece ve River'ı daha iyi hale getirecekse gelsin."

RIVER ALTYAPISINDA YETİŞTİ 

River altyapısından çıkan Maxi López, 2001'de A takıma yükselmişti. Arjantinli eski forvet, dört sezonda 70 maçta 16 gol attıktan sonra FC Barcelona'ya transfer olmuştu.

HENÜZ RESMİ ADIM YOK

Şu anda Galatasaray forması giyen Icardi'nin River'a transferiyle ilgili henüz resmi bir girişim bulunmuyor. Ancak Arjantinli gazeteci Gustavo Yarroch'a göre ilk temaslar kulübün eski başkanı Jorge Brito döneminde başladı.

İddiaya göre Brito ile Icardi'nin tanışması, çocuklarının aynı okulda okuması sayesinde gerçekleşti. Hatta Icardi'nin, çapraz bağ sakatlığından önce River forması giymeye sıcak baktığını söylediği öne sürüldü.



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
