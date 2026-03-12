River Plate'in yaz transfer döneminde Mauro Icardi ile ilgilenebileceği yönündeki iddialar Arjantin basınında gündem olmaya devam ediyor. Konuyla ilgili en dikkat çeken açıklamalardan biri ise Maxi Lopez'den geldi.
İtalya'da birlikte oynadıkları dönemde Wanda Nara nedeniyle büyük bir kriz yaşayan iki futbolcu arasında yıllardır süren gerilime rağmen Lopez, olası transfer hakkında oldukça net konuştu.
"GOL ATAN BİRİNE İHTİYACIMIZ VAR"
"Gol atan birine ihtiyacımız var. Bu yüzden kim olursa olsun gelsin. Gol attığı sürece ve River'ı daha iyi hale getirecekse gelsin."
RIVER ALTYAPISINDA YETİŞTİ
River altyapısından çıkan Maxi López, 2001'de A takıma yükselmişti. Arjantinli eski forvet, dört sezonda 70 maçta 16 gol attıktan sonra FC Barcelona'ya transfer olmuştu.
HENÜZ RESMİ ADIM YOK
Şu anda Galatasaray forması giyen Icardi'nin River'a transferiyle ilgili henüz resmi bir girişim bulunmuyor. Ancak Arjantinli gazeteci Gustavo Yarroch'a göre ilk temaslar kulübün eski başkanı Jorge Brito döneminde başladı.
İddiaya göre Brito ile Icardi'nin tanışması, çocuklarının aynı okulda okuması sayesinde gerçekleşti. Hatta Icardi'nin, çapraz bağ sakatlığından önce River forması giymeye sıcak baktığını söylediği öne sürüldü.
Maxi Lopez'den Mauro Icardi'ye çağrı!
River Plate'in eski golcülerinden Maxi Lopez, Mauro Icardi & River Plate söylentileri hakkında konuştu.
