Bodrum, Iğdır deplasmanından galibiyetle dönüyor!

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Iğdır FK ile karşılaştı.



Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı Bodrum 3-2 kazandı.



Bodrum'un gollerini 18. dakikada penaltıdan Taulant Seferi, 56. dakikada Ahmet Aslan ve 63. dakikada Omar Imeri kaydetti. Iğdır'ın gollerini 54. dakikada penaltıdan Gianni Bruno ve 90+4. dakikada Wenderson Soares attı.



Bu sonuçla birlikte Bodrum FK 51 puana yükseldi, Iğdır FK ise 44 puanda kaldı.



Lig'in 31. haftasında Iğdır FK deplasmanda Bandırmaspor ile; Bodrum FK evinde Boluspor ile karşılaşacak.