İsveç Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Graham Potter'ın sözleşmesi 2030'a kadar uzatıldı.
İsveç Futbol Federasyonu, İngiliz teknik adam Potter'ın 2030 FIFA Dünya Kupası'nın sonuna kadar sürecek yeni sözleşmeye imza attığını duyurdu.
Daha önce Östersunds, Swansea City, Brighton, Chelsea ve West Ham United'da çalışan Potter, Ekim 2025'te İsveç'in başına geçti.
Potter yönetimindeki İsveç, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde 26 Mart'ta Ukrayna ile karşılaşacak.
İsveç Milli Takımı, Graham Potter ile nikah tazeledi!
İsveç Milli Takımı, teknik direktör Graham Potter ile olan sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
İsveç Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Graham Potter'ın sözleşmesi 2030'a kadar uzatıldı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Fenerbahçe'de Karagümrük öncesi 6 eksik, 5 isim sınırda
-
9
Beşiktaş'ta transfer gerçeği: Kevin Andrade
-
8
Mecnun Otyakmaz: "Serdal Adalı ve Metin Öztürk sıkıştırdı"
-
7
Bernabeu'da Valverde gecesi: Real'den City'ye 3 gol
-
6
Gabriel Sara'nın gözü Carlo Ancelotti'de
-
5
Sadettin Saran, Jhon Duran'ı gönderme sebebini açıkladı!
-
4
Ziraat Türkiye Kupası'nda final yolu belli oldu!
-
3
Sadettin Saran'dan Lookman için açıklama!
-
2
Halil Umut Meler'den Şampiyonlar Ligi'ni karıştıran düdük!
-
1
TFF cephesinden yabancı VAR açıklaması
- 16:28 İsveç Milli Takımı, Graham Potter ile nikah tazeledi!
- 16:08 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
- 16:08 Galatasaray için Hakan Çalhanoğlu iddiası! İşte ödenecek bonservis
- 15:59 Nicolo Zaniolo Galatasaray'a dönecek mi? Açıkladı!
- 15:58 Süper Lig'de 25. haftanın en güzel golü seçildi!
- 15:48 Cuban: "Giannis'i draft etmemek, en büyük hatamdı"
- 15:47 Vincenzo Montella, Samsunspor'u ziyaret etti
- 15:47 Klay Thompson, Bahamalar için oynama isteğini yineledi
- 15:34 Bodrum, Iğdır deplasmanından galibiyetle dönüyor!
- 15:17 Brezilya basını duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin Fred için istediği ücret
- 15:09 Rizespor taraftarı Trabzon deplasmanında yer alamayacak!
- 14:54 Gaziantep, Burak Yılmazlı ilk günlerini özlüyor!
- 14:46 Down sendromlu Elif atletizmde çifte başarı elde etti
- 14:45 Beşiktaş'tan Eric Martel hamlesi!
- 14:17 Maxi Lopez'den Mauro Icardi'ye çağrı!
- 14:06 Göztepe'de Juan'ın gol orucu uzun sürdü
- 14:04 Galatasaray'da savunma sanatı: Devler Ligi'nde başarı böyle geldi
- 14:00 Muğlaspor'da seri bitti, zirve kaçtı
- 13:55 Merkezefendi'nin konuğu Bahçeşehir
- 13:54 3. Lig'den zirveye! Bursaspor ayağa kalktı
- 13:47 Denizlispor amatörde de tutunamadı
- 13:38 Gaziantep FK'de Antalyaspor öncesi üç eksik!
- 13:35 Denizlispor'un Avrupa'dan Denizli Amatör Lig'e "hazin" düşüşü
- 13:31 Süper Lig'de 26. hafta maçları başlıyor!
- 13:29 Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük ligde 18. randevuda
- 13:23 Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a konuk!
- 13:12 Didier Drogba'dan Osimhen paylaşımı: "Sana söylemiştim"
- 13:03 Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması: Batagov
- 13:00 Lakers'ın Austin Reaves planı ortaya çıktı
- 12:59 Oubre Jr. dirsek sakatlığı nedeniyle en az 2 hafta yok
- 12:58 Brunson Jamaika için oynayabilir, Hart Almanya'yı ima etti
- 12:56 Brown: "MVP kazanmak imkânsız gibi hissediyorum"
- 12:55 İstikrarın adı Fatih Tekke!
- 12:54 Curry, devam eden diz sakatlığı nedeniyle en az 5 maç daha yok
- 12:46 Aral Şimşir'den Fenerbahçe ve Trabzonspor itirafı!
- 12:36 TFF cephesinden yabancı VAR açıklaması
- 12:30 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi koleksiyonu!
- 12:27 Galatasaray'a 12,5 milyon euroluk tur
- 12:09 Trabzonspor, Fatih Tekke ile şahlandı!
- 11:39 Trabzonspor istatistikleri altüst etti!
- 11:23 Fenerbahçe'ye geri dönüyor: Sofyan Amrabat
- 11:18 Paul Onuachu, Trabzonspor tarihine geçebilir
- 11:15 Tedesco'dan kritik karar: 4 yıldızını, Beşiktaş derbisine saklıyor
- 10:59 Arda Güler'in Manchester City maçındaki görüntüsü gündem oldu
- 10:19 Indian Wells'te fırtına: Alcaraz, Draper, Sinner ve Sabalenka damgası
- 10:17 NBA'de Murray-Jokic ikilisi Nuggets'a galibiyeti getirdi
- 09:50 Fenerbahçe'de Karagümrük öncesi 6 eksik, 5 isim sınırda
- 09:48 Okan Buruk'un yeni jokeri!
- 09:39 Beşiktaş'ta transfer gerçeği: Kevin Andrade
- 09:30 Gabriel Sara'nın gözü Carlo Ancelotti'de
- 09:18 Galatasaray'da Dursun Özbek'ten tarihi prim kararı
- 08:54 Victor Osimhen'in keyfi yerinde
- 08:44 Galatasaray'da kazan kazan! Avrupa devleri transfer için sırada
- 08:36 A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın konuğu Arjantin!
- 08:22 Fenerbahçe'den transferde tam isabet!
- 08:13 Alex de Souza'nın izinden: Marco Asensio
- 08:11 Galatasaray, tarihi yeniden yazıyor!
- 08:08 Devler Ligi'ne damga vuran Uğurcan Çakır performansı
- 07:58 Halil Umut Meler'den Şampiyonlar Ligi'ni karıştıran düdük!
- 02:40 Serdal Adalı: ''Beşiktaş'ımızda birlik beraberlik havası görüyorum
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Halil Umut Meler'den Şampiyonlar Ligi'ni karıştıran düdük!
Bernabeu'da Valverde gecesi: Real'den City'ye 3 gol
7 gollü çılgın maçta PSG, Chelsea'yi yıktı!
Havertz son anlarda Arsenal'a beraberliği getirdi!
Şampiyonlar Ligi'nde ekstra hak yine İngiltere'ye
Dominik Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
Bayern Münih'ten Atalanta karşısında şov!
Barcelona, maçı son dakikada kurtardı
Hull City'den iki maç sonra galibiyet!
Van Dijk: "Çok fırsat harcadık"
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|25
|19
|4
|2
|59
|18
|61
|2
|Fenerbahçe
|25
|16
|9
|0
|57
|25
|57
|3
|Trabzonspor
|25
|16
|6
|3
|51
|29
|54
|4
|Beşiktaş
|25
|13
|7
|5
|45
|30
|46
|5
|Başakşehir
|25
|12
|6
|7
|44
|27
|42
|6
|Göztepe
|25
|11
|9
|5
|28
|18
|42
|7
|Kocaelispor
|25
|9
|6
|10
|22
|25
|33
|8
|Samsunspor
|25
|7
|11
|7
|27
|30
|32
|9
|Rizespor
|25
|7
|9
|9
|32
|35
|30
|10
|Gaziantep FK
|25
|7
|9
|9
|31
|41
|30
|11
|Alanyaspor
|25
|5
|12
|8
|26
|30
|27
|12
|Gençlerbirliği
|25
|6
|7
|12
|28
|34
|25
|13
|Konyaspor
|25
|5
|9
|11
|28
|38
|24
|14
|Antalyaspor
|25
|6
|6
|13
|24
|39
|24
|15
|Eyüpspor
|25
|5
|7
|13
|19
|36
|22
|16
|Kasımpaşa
|25
|4
|9
|12
|21
|36
|21
|17
|Kayserispor
|25
|3
|11
|11
|19
|46
|20
|18
|Karagümrük
|25
|3
|5
|17
|22
|46
|14