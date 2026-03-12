12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
1-2DA
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
1-2DA
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
23:00
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
5-1
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
1-172'
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
1-2
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
2-3
12 Mart
Fiorentina-Rakow
23:00
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
23:00
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
23:00
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
1-0DA
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
0-1DA
12 Mart
Bologna-Roma
0-0DA
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
0-1DA
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
23:00
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
23:00
12 Mart
Ferencvaros-Braga
23:00
12 Mart
Genk-Freiburg
23:00
12 Mart
Lille-Aston Villa
0-0DA
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
0-0DA
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
2-1

Fenerbahçe Medicana'dan Avrupa'ya veda!

Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında ACH Volley'e 3-1 mağlup olan Fenerbahçe Medicana, Avrupa'ya veda etti.

calendar 12 Mart 2026 20:48 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2026 21:04
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Medicana'dan Avrupa'ya veda!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe Medicana, Slovenya'nın ACH Volley takımıyla Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşılaştı.

Fenerbahçe Medicana, maçı 3-1'lik skorla kaybetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Medicana, Avrupa'ya veda etti.

Sarı-lacivertliler, ilk maçta da rakibine 3-2 kaybetmişti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Mikheil Guniava (Gürcistan), Andreas Danill (Kıbrıs Rum Kesimi)

Fenerbahçe Medicana: Halit Kurtuluş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Chinenyeze, Drzyzga, Ngapeth (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Marttila, Gomez)

ACH Volley: Urnaut, Krzic, Stern, Marovt, Pajenk, Ropret (Kovacic, Sket, Sen)

Setler: 25-19, 19-25, 21-25, 16-25

Süre: 97 dakika (22, 27, 27, 21)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.